Çocuklar İçin Ahşap Boyama Etkinliği - Son Dakika
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Sağlık

Çocuklar İçin Ahşap Boyama Etkinliği

KTÜ, hastanedeki çocuklar için ahşap boyama etkinliği düzenleyerek moral verdi.

07.10.2024 14:48
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürekli Eğitim Merkezi, Farabi Hastanesi Adölesan Çocuk Servisi'nde yatarak tedavi gören çocuklar için ahşap boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, KTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Muhammet Berigel, Doç. Dr. Saliha Ünver, Dr. Setenay Şevik, Dr. Gizem Dilan Boztaş, sorumlu hemşire Zehra İnce, Fatma Albayrak ve Kader Hacısalihoğlu'nun katkılarıyla hastane sürecindeki çocukların moral ve motivasyonunu artırmak için etkinlik düzenlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Berigel, çocukların yüzündeki gülümsemenin bile kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirtti.

İnce de çocukların psikolojik olarak iyi hissetmelerine önemli katkı sağlandığını ifade ederek, "Bu tür aktiviteler, çocukların hastane sürecinde moral kazanmalarına ve kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik kapsamında doktorlar çocuklarla birebir ilgilendi.

Çocuklar, boyalarla hayal güçlerini geliştirerek, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Çocuklar İçin Ahşap Boyama Etkinliği - Son Dakika

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