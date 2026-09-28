Çorum\'da 46 yaşındaki vatandaş, sigarayı poliklinik desteğiyle 20 yıl sonra bıraktı

Çorum'da günde iki paketten fazla sigara içen 46 yaşındaki vatandaş, 20 yıllık bağımlılıktan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sigara Bıraktırma Polikliniğinde aldığı uzman desteğiyle kurtuldu.

Çorum'da bir kamu kurumunda çalışan Okan Ateş, gece uykularında başlayan hırıltılar, yürürken yaşadığı nefes darlığı ve babasını akciğer kanseri sebebiyle kaybetmiş olmasının da etkisiyle sigarayı bırakmaya karar verdi. Günde iki paketin üzerinde sigara içen Ateş, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurdu. Burada göğüs radyografisi ve kan tetkikleri yapılan Ateş için uzman hekimler kontrolünde tedavi haritası çıkarıldı. Ateş, kendisinin sabırlı ve azimli olması, uzman hekimlerin de süreci takibiyle birlikte 20 yıllık bağımlılığından kurtuldu. Ateş, 10 aydır sağlıklı bir yaşama adım atmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Burada bizim verdiğimiz ilaçların hiçbir kalıcı yan etkisi yok"

Sigara bırakma polikliniklerindeki tedavi süreçleri hakkında detaylı bilgiler veren İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğinde görevli Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Nazlı Hacer Kısa, "İsterseler Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS), isterlerse de aile hekimlerinden randevu alıp önce bize geliyorlar. Biz danışanlarımızı muayene ediyoruz. Daha sonra sigara bağımlılığı ile ilgili testlerimiz var, onları uyguluyoruz. Herhangi bir hastalıklarının olup olmadığını inceliyoruz. Daha sonra tetkikleri değerlendiriyoruz ve en son hastaya en uygun olan tedaviyi belirliyoruz. Onlara uygun olabilecek bazı ilaç tedavilerinden bahsediyorum, bunların yan etkilerinden bahsediyorum. Bu şekilde karşılıklı bir karar verip tedavimize başlıyoruz. Sonra da kontrollere çağırıyoruz. Bu süreç genelde en az 3 ay sürüyor. Daha sonra kişinin durumuna göre yine kontrollere çağırabiliyoruz. Sigara bırakma günü mutlaka belirliyoruz, o çok önemli. Çünkü azaltarak bırakmak şeklinde bir tedavi yok. O şekilde bırakmaları çok zor. Bırakma gününde bıraktı ama sonrasında içti ya da bir nefes içti. Onları da birlikte konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. İlaç dozlarımızı ona göre ayarlıyoruz. Sigaraya dönüşler de olabiliyor. O zaman, 'artık gelmeyin' demiyoruz. Tekrar geliyorlar, konuşuyoruz. Yeniden tedaviye başlayabiliyoruz. Tabii bu arada psikoterapi desteği veriyoruz. Bir kısım hastalar ilaçtan çok korkabiliyor. İlaç yan etkilerinden ya da kendilerinde kalıcı bir etki bırakabileceğinden korkuyorlar. Yapılan bilimsel çalışmalarda burada bizim verdiğimiz ilaçların hiçbir kalıcı yan etkisi yok. Kesinlikle güvenli ilaçlar. Mutlaka gelsinler. Sigara bırakmayı karar vermeseler bile buraya gelsinler. Biz onlarla konuşuruz. Daha sonra karar verdiklerinde de buraya geldiklerinde elimizden gelen bütün desteği zaten yapıyoruz" dedi.

"Sigara hayatınızı ve sağlığınızı esir alan bir illet"

Yaklaşık bir yıl önce nefes darlığı ve hırıltı şikayetleriyle polikliniğe başvurduğunu belirten Okan Ateş ise, "Günde yaklaşık iki paketin üzerinde sigara içen birisi olarak sigara bırakma polikliniğine başvurdum. Burada önce tetkikler yapıldı. Akciğer grafisi çekildi, kanla ilgili bir tetkikler yapıldı. Daha sonra ilaç tedavisiyle sigaradan kurtulmuş oldum. Günde iki paketin üzerinde sigara içen birisi olarak sigarayı bırakmak beni zorlamadı desem yalan söylemiş olurum. Sigara ile ilgili verilen ilacın hiçbir yan etkisini de görmedim. Sigarayı bırakmak için belirlediğimiz gün tedavinin 4., 5. günüydü. Ben 4. gün sigarayı bırakmış oldum. Sigarayı bıraktıktan sonra da doktorlarımızın izlemleri de bitmiyor. Sürekli arayarak süreçle ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. 10 ayı geçen bir süre oldu. 10 aydır da çok şükür sigaradan kurtulmuş oldum. Öncelikle gece hırıltılarım kesildi. Sonra yürürken daha rahat nefes aldığımı hissetmeye başladım. En önemlisi de yediğim yemeklerden lezzet almaya başladım. Yemeklerin tadı değişti, içtiğim çayın tadı değişti. Yani tamamen sağlığıma kavuştuğumun farkına vardım. 10 ayda hayatım daha rutine girdi. Tabii ki sigarayı bıraktıktan sonra bir kilo alma süreci oluyor. İnsanların en çok korktuğu süreçlerden bir tanesi de bu. Ama sağlıklı beslenerek, diyetisyen yardımıyla o kiloyu almaktan kurtulabiliyorsunuz. Eşimin bana olan desteği inanılmazdı. Bu süreçte yanımda sigara içmedi. Benim üzerimde iddiaya giren arkadaşlarım da vardı, 'bir ay içerisinde geri başlar, 15 günde geri başlar, 2 ayda geri başlar' dediler ama çok şükür ben o sürece hiç girmedim. Bu saatten sonra da girmeyi düşünmüyorum. Akciğer kanserinden vefat eden bir babası olan kişi olmak da bu sigarayı bırakmak benim için çok büyük bir etkendi. Sigara hayatınızı ve sağlığınızı esir alan bir illet. Bu illetten kurtularak sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Nasıl daha rahat yaşanabiliyormuş bunu deneyimleyebilirsiniz" diye konuştu.

"Randevu alarak sağlıklı hayat merkezlerine başvurabilirler"

Çorum Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Özgün Pehlivan ise, "İlimizde de 3 tane sağlıklı hayat merkezi var. Farklı noktalarda vatandaşımızın en kolay ulaşabileceği şekilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sağlıklı hayat merkezlerimizde sigara bırakma polikliniğinin yanı sıra, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı, diş hekimi gibi hizmet birimlerimiz var. Ayrıca meme kanseri, kalın bağırsak kanseri ve rahim ağzı kanseri taramalarını yine bu birimlerimizde yapabiliyoruz. Aile planlaması, danışmanlık hizmetlerini sunabiliyoruz. Sağlıklı hayat merkezlerinde sunduğumuz hizmetler tamamen ücretsizdir ve vatandaşlarımız MHRS üzerinden doğrudan randevu alarak sağlıklı hayat merkezlerine başvurabilirler" ifadelerini kullandı.