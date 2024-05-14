ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Kadavra Kursu Düzenlendi - Son Dakika
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Sağlık

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Kadavra Kursu Düzenlendi

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'nde Kadavra Kursu Düzenlendi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde düzenlenen '21. Video Konferansları' kapsamında Kulak Burun Boğaz (KBB) Ana Bilim Dalı tarafından kadavra kursu gerçekleştirildi. Kursa yaklaşık 100 uzman ve asistan doktor katıldı ve 5 ayrı konuda eğitim verildi. Kursun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

14.05.2024 16:54
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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde düzenlenen "21. Video Konferansları" kapsamında kadavra kursu gerçekleştirildi.

ÇÜ Balcalı Hastanesi Anatomi Laboratuvarı'nda yapılan etkinliğe, Kulak Burun Boğaz (KBB) Ana Bilim Dalından yaklaşık 100 uzman ve asistan doktor katıldı.

KBB Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Özdemir'ın başkanlık yaptığı kursta, 5 ayrı konuda eğitim verildi.

Özdemir, kursun ardından yaptığı konuşmada, etkinliğin başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Kadavra Kursu Düzenlendi - Son Dakika

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