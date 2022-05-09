Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 SMA hastalığına umut olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 SMA hastalığına umut olacak

09.05.2022 15:47

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 SMA hastalığına umut olacak Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan, "Laboratuvar çalışması noktasında artık son aşamalara gelmiş bulunmaktayız"İSTANBUL Üsküdar Üniversitesi, dünyada ilk kez CRISPR Prime Editing teknolojisini, SMA hastalığında denedi.

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 SMA hastalığına umut olacak

Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan, "Laboratuvar çalışması noktasında artık son aşamalara gelmiş bulunmaktayız"

İSTANBUL Üsküdar Üniversitesi, dünyada ilk kez CRISPR Prime Editing teknolojisini, SMA hastalığında denedi. Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan, "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında ilk gen tedavilerinden birini hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER), dünyada ilk kez CRISPR Prime Editing gen düzenleme teknolojisini SMA hastalığında denedi. Laboratuvar çalışması noktasında artık son aşamalara gelinen uygulamaların 2023 yılının sonu itibariyle artık klinik araştırmalara geçilmesi bekleniyor.

Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan,"Biz Üsküdar Üniversitesi'nde Transgenik Hücre Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak, özellikle genetik tedaviler ve kanser immünoterapi alanlarında çalışmalar göstermekteyiz. Bu çalışmalar çerçevesinde Türkiye'de ilk hedef hastalıklarımızdan spinal musküler atrofi hastalığıydı. SMA hastalığı bildiğiniz gibi her hafta ülkemizde gündem olan, özellikle onaylı tedavilerinin milyonlarca doları bulduğu bir hastalık. Bu hedef hastalıkta etkin bir şekilde tedaviyi gerçekleştirebilecek genetik tedavi yöntemleri dünyada mevcut. Ancak bu ilaçlara ulaşabilmek hem maliyet noktasında çok zor hem de bunların yerli olarak da maliyet ucuz ve etkili bir şekilde üretilmesi çok gerekli. Bu açıdan biz de TRGENMER olarak özellikle genetik tasarımları kendimiz gerçekleştirerek dünyada ilk defa CRISPR Prime Editing teknolojisini kullanarak insanların hücrelerinde SMN protein ifade düşük olduğu SMA hastalarında tekrardan genetik mühendislik yöntemleriyle bu protein miktarlarını eski hale getirmeyi başardık." dedi.

"2023 yılının sonu itibariyle artık klinik araştırmalara girebilmek için bütün aşamalarımızı bitirebilmeyi hedefliyoruz"

Sözlerine devam eden Taştan,"Bu noktada laboratuvar çalışması noktasında artık son aşamalara gelmiş bulunmaktayız. Hedefimiz 2023 yılının ilk ayları itibariyle hayvan çalışmalarımızı bitirebilmek ve 2023 yılının sonu itibariyle artık klinik araştırmalara girebilmek için bütün aşamalarımızı bitirebilmeyi hedefliyoruz. Tabi genetik tasarımı yapabilmek sadece yeterli değil. Aynı zamanda bunları insan hücresi içerisinde nöron dediğimiz SMA hastalığının direkt etki ettiği motor nöron ya da sinir hücrelerine ulaştırabilmek için recombinant virüsler gerekiyor. Biz de merkezimiz olarak aynı zamanda birçok farklı recombinant virüs üretebilecek araştırmacılarımız çalışıyor şu anda. Hem genetik tasarımlarımızı yapıyoruz, hem bu tasarımlarımızı viral paketler ya da virüsler içerisine aktararak artık bundan sonraki aşamamız hayvan çalışmalarına ve insan çalışmalarına girebilmek. Bu genetik tedavi çalışmalarımızın ilki SMA hastalığında yapabildiğimiz takdirde artık ülkemizin de Cumhuriyetimizin de 100. yılı olan 2023 yılında ilk gen tedavilerinden birini hayata geçirmeyi geçirmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 SMA hastalığına umut olacak
Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 SMA hastalığına umut olacak
Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 SMA hastalığına umut olacak
Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 SMA hastalığına umut olacak

YORUMLAR
500
En yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu En yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu Çanakkaleli gençler 19 Mayıs'ta Samsun'da olmak için bin 100 kilometre pedal çevirecek Çanakkaleli gençler 19 Mayıs'ta Samsun'da olmak için bin 100 kilometre pedal çevirecek

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 SMA hastalığına umut olacak - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu 29 yaşındaki Jody Lukoki yaşamını yitirdi
16:21 İneği ölen annesinin yerine koyan leopar, şaşkınlık yarattı
16:20 Haiti'de çeteler aralarında 8 Türk misyonerin de olduğu bir grubu kaçırdı
16:19 Marketten iç çamaşırı çalan hırsız, kasiyere yakalandı!
16:11 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sığınmacı tepkisi: Bu necip millet, sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek!
16:08 Bitcoin sert çakıldı! Son 10 ayın en düşük seviyesinde
16:02 Putin "Savaşa devam" dedi, Ukrayna gözleri bantlı Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı
15:53 Gözyaşları sel oldu! Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, sakatlanan Merve Aydın'ı hasta yatağında ziyaret etti
15:42 Almanya'daki enerji krizine çözüm önerisi: Emekliler kış aylarını Türkiye'de geçirsin
15:41 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un ilk sözleri: Kaçırılma olayının benimle alakası yok, birtakım güçlerin planı olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 16:37:43. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 SMA hastalığına umut olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement