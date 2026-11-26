Denizli'de PAÜ Hastanesinde 8 santimetrelik tümör ameliyatsız endoskopiyle alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PAÜ Hastaneleri Gastroenteroloji ekibi, Denizli'de kalın bağırsağın en riskli bölgesindeki 8 santimetrelik tümörü ameliyatsız ESD yöntemiyle tek parça çıkardı. İşlemde kanama ve delinme görülmezken hasta ertesi gün ayağa kalktı, patolojide cerrahi sınırlar temiz bulundu.
Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde, kalın bağırsağın anatomik olarak ulaşılması ve müdahale edilmesi en riskli noktasında saptanan 8 santimetrelik tümörün, ameliyatsız endoskopiyle çıkarıldığı belirtildi.
PAÜ'den yapılan açıklamaya göre, PAÜ Hastaneleri Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Kutluana ve ekibi, hastadaki 80x70 milimetre boyutundaki kitleyi endoskopik submukozal diseksiyon (ESD) yöntemiyle tek parça halinde aldı.
Özel mikro-bıçakların kullanıldığı işlemde kanama veya delinme komplikasyonu yaşanmadı.
Ertesi gün ayağa kalkan hasta, gözlem amacıyla 2-3 gün hastanede tutuldu. Patoloji incelemesinde erken dönem yeni doku büyümesi ya da kitle bulguları saptanırken, cerrahi sınırların temiz olduğu belirlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kutluana, tümörün bulunduğu bölgenin delinme ve ağır kanama riskinin yüksek olduğu anatomik alanlardan biri olduğunu belirterek, bu büyüklükteki tümörlerin genellikle bağırsağın bir bölümünün ameliyatla alınmasını gerektirdiğini ifade etti.
ESD yöntemiyle hastayı açık cerrahinin risklerinden ve organ kaybından koruduklarını aktaran Kutluana, kliniğin ileri endoskopik tedavilerde teknik donanım ve deneyime sahip olduğunu kaydetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?