Denizli, yapımı süren şehir hastanesiyle bölgenin sağlık üssü olacak - Son Dakika
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Denizli, yapımı süren şehir hastanesiyle bölgenin sağlık üssü olacak

02.04.2022 11:09
Denizli, yapımı süren şehir hastanesiyle bölgenin sağlık üssü olacak

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yapımı süren şehir hastanesiyle hasta bakım kapasitesini ikiye katlayacaklarını belirterek, bölgenin sağlık üssü olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yapımı süren şehir hastanesiyle hasta bakım kapasitesini ikiye katlayacaklarını belirterek, bölgenin sağlık üssü olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

Vali Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, temeli geçen yıl atılan Denizli Şehir Hastanesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Hastanenin proje müdürü Kadir Ceylan, geçen yıl temmuz ayında başladıkları proje için 750 günde teslim etme planının bulunduğunu, bunu erkene çekmeye çalıştıklarını söyledi.

Hastanenin 310 bin metrekare kullanım alanında 1000 yatakla hizmet vereceği bilgisini veren Ceylan, bunu rezerv yataklarla birlikte 1700'e kadar çıkarabilecek bir altyapı oluşturduklarını ifade etti.

Hastanede günlük 13-14 bin kişiye poliklinik hizmeti verilmesinin öngörüldüğünü belirten Ceylan, deprem izolatörlerinin kullanıldığı yapının 9 büyüklüğündeki depremde dahi ameliyat yapılabilecek güvenlikte olacağını aktardı.

Vali Fuat Atik de Denizli tarihinin en önemli yatırımlarından birinin hayata geçirildiğini, hastanenin hizmete gireceği günü heyecanla beklediklerini ifade etti.

Atik, şöyle konuştu:

" Türkiye'de sağlık altyapısının iyileştirilmesi ve yaşanan dönüşüm sürecinin en önemli göstergelerinden biri olan şehir hastanemiz, Denizli'ye çok yakışacak. Şehir hastanesiyle hasta bakım kapasitemizi ikiye katlıyoruz. İnşallah bölgede bir sağlık üssü olmamızı sağlayacak bir yatırım. Denizli bunu fazlasıyla hak ediyor."

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli'nin antik çağlardan bu yana bir sağlık merkezi olduğunu, şehir hastanesinin bu tarihsel kimliği güçlendireceğini dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, sağlık çalışanları olarak inşaatın bir an önce bitmesini beklediklerini, modern altyapısıyla hastanenin sağlıkta hizmet kalitesini artıracağını kaydetti.

Denizli, yapımı süren şehir hastanesiyle bölgenin sağlık üssü olacak
Denizli, yapımı süren şehir hastanesiyle bölgenin sağlık üssü olacak
Denizli, yapımı süren şehir hastanesiyle bölgenin sağlık üssü olacak
Denizli, yapımı süren şehir hastanesiyle bölgenin sağlık üssü olacak

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Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Cahit Özkan, AK Parti, Denizli, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Denizli, yapımı süren şehir hastanesiyle bölgenin sağlık üssü olacak - Son Dakika


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