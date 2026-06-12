Depresyona Dikkat: Yanlış İfadeler Zarar Veriyor - Son Dakika
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Depresyona Dikkat: Yanlış İfadeler Zarar Veriyor

Depresyona Dikkat: Yanlış İfadeler Zarar Veriyor
12.06.2026 11:33
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Uzm. Dr. Cengiz Çelik, depresyonu irade eksikliği olarak değerlendirmemek gerektiğini vurguladı.

Depresyon teşhisi konan kişilere iyi niyetle söylenen bazı sözlerin, depresyondaki kişinin yükünü daha da artırabileceği uyarısında bulunan Psikiyatri Uzmanı Dr. Cengiz Çelik, "Depresyon irade eksikliği ya da karakter zayıflığı olarak değerlendirilmemelidir. Depresyon yaşayan kişilere 'kafana takma', 'biraz pozitif düşün', 'herkesin problemi var' ya da 'güçlü ol' gibi ifadeler çoğu zaman yardımcı olmaz. Aksine kişinin yaşadığı duyguların küçümsendiği hissini oluşturabilir" dedi.

Depresyonun yalnızca moral bozukluğu ya da geçici bir mutsuzluk hali değil; kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını etkileyen ciddi bir ruh sağlığı sorunu olduğunu ifade eden VM Medical Park Samsun Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nden Uzm. Dr. Cengiz Çelik, dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Karakter zayıflığı olarak değerlendirilmemeli"

Toplumda sık görülen bu rahatsızlıkla mücadele eden bireylerin çevrelerinden destek beklerken bazen iyi niyetle söylenen sözler nedeniyle kendilerini daha da yalnız, suçlu ve yetersiz hissedebileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Cengiz Çelik, depresyonun irade eksikliği ya da karakter zayıflığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Depresyon yaşayan kişilere 'kafana takma', 'biraz pozitif düşün', 'herkesin problemi var' ya da 'güçlü ol' gibi ifadeler çoğu zaman yardımcı olmaz. Aksine kişinin yaşadığı duyguların küçümsendiği hissini oluşturabilir" dedi.

"Empati ve anlayış, iyileşme sürecini destekliyor"

Depresyonla mücadele eden bireylerin öncelikle anlaşılmaya ve yargılanmadan dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Çelik, yakın çevrenin kullandığı dilin büyük önem taşıdığını ifade etti. "Zorlandığını görüyorum", "Seni dinlemeye hazırım", "Bunu tek başına taşımak zorunda değilsin" ve "Nasıl yardımcı olabilirim" gibi ifadelerin kişinin kendisini daha güvende ve desteklenmiş hissetmesine katkı sağlayabileceğini belirten Uzm. Dr. Çelik, depresyonda iyileşme sürecinin zaman alabileceğini ve bunun normal olduğunu söyledi.

"Depresyon gerçek bir sağlık sorunudur"

Depresyonun kişinin iş, aile ve sosyal hayatını etkileyebilen ciddi bir hastalık olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Cengiz Çelik, gerekli durumlarda profesyonel destek alınmasının önemini vurguladı. Uzm. Dr. Çelik, "Depresyonlu birine 'neden ayağa kalkmıyorsun' demek, kırık bacağı olan birine 'neden koşmuyorsun' demeye benzer. Yaşanan sıkıntıyı küçümsemek yerine anlamaya çalışmak, kişinin iyileşme yolculuğunda çok değerli bir destek olabilir" ifadelerini kullandı.

Toplumda ruh sağlığı farkındalığının artırılması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Cengiz Çelik, depresyon yaşayan bireylerin yargılanmak yerine desteklenmesinin hem tedavi sürecine hem de yaşam kalitelerine olumlu katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Cengiz Çelik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Depresyona Dikkat: Yanlış İfadeler Zarar Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Oğuz Kaan Black Oğuz Kaan Black:
    ya tamamda hepsi doğru ama kim dinliyo böyle şeyleri ya herkes kendi derdiyle meşgul bi de senden istemiyo ki sen yapamıyosan ben mi yapıyım anlaşılmak istemek ama kimse umursamıyo işte sorun bu 0 0 Yanıtla
  • Cem Pişirir Cem Pişirir:
    ama doktor ne diyor merak ettim yani arkasında ne var ?? bu söyledikleri haklı da ama kimse niye bu kadar depresyona maruz kalıyor hepimiz mi hasta olacağız ?? bana perde arkasındaki gerçek hikaye lazım 0 0 Yanıtla
  • Sebiha Tekin Sebiha Tekin:
    bu yazıyı okuyunca aklıma gelen ilk şey eğitim eksikliği çünkü çoğu insan depresyonu anlamıyor ve yanlış şeyler söylüyor bence toplumda ruh sağlığı hakkında daha fazla bilgi verilmeli okullarda bile bu konuları öğretmeliyiz çocuklarımız büyüsün de insanlara nasıl davranması gerektiğini bilsin 0 0 Yanıtla
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