Dijital Patoloji ve Yapay Zeka Toplantıları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital Patoloji ve Yapay Zeka Toplantıları Başladı

Dijital Patoloji ve Yapay Zeka Toplantıları Başladı
29.06.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memorial Patoloji ve ITÜ iş birliğiyle dijital patoloji alanında iş birliği toplantıları düzenlendi.

Memorial Patoloji ile İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen "Dijital Patoloji ve Yapay Zeka Toplantıları" serisinin ilk oturumu gerçekleştirildi. Patoloji uzmanları, mühendisler, akademisyenler ve teknoloji geliştiricilerini aynı platformda buluşturan toplantı serisi, dijital patolojide ortak bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

Sağlıkta dijital dönüşümün önemli başlıklarından biri olan dijital patoloji alanında yeni bir iş birliği platformu hayata geçirildi. Memorial Patoloji ile İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü öğretim üyelerinin ortak çalışmasıyla düzenlenen "Dijital Patoloji ve Yapay Zeka Toplantıları" serisinin ilk oturumu, 27 Haziran'da Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde yapıldı. Toplantıda, tanı süreçlerinin standardizasyonu, hasta güvenliği, hız ve doğruluk açısından dijital patolojinin sunduğu imkanlar ele alınırken, yapay zeka destekli analiz sistemlerinin patoloji pratiğine katkıları değerlendirildi.

Dijital patolojide ortak dil oluşturulacak

Toplantının ilk oturumunda dijital patolojinin temel kavramlarından yapay zeka terminolojisine, dijital iş akışından görüntü analiz programlarına kadar birçok konu ele alındı. Program kapsamında QuPath uygulamaları gerçekleştirilecek ve patologlarla mühendislerin ortak çalışma kültürünü geliştirecek oturumlar düzenlendi.

Beş oturum olarak planlanan bilimsel seri boyunca; dijital patoloji altyapıları, yapay zeka uygulamaları, veri hazırlama süreçleri, algoritma validasyonu, açıklanabilir yapay zeka, patolog-mühendis iş birlikleri ile ortak Ar-Ge projeleri gibi başlıklar detaylı şekilde ele alındı.

Memorial CEO'su Bora Uludüz: "Sağlıkta dijital dönüşüm bilgi paylaşımıyla güçlenir"

Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, sağlıkta dijitalleşmenin yalnızca teknolojik yatırım değil, aynı zamanda bilimsel iş birlikleriyle mümkün olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Memorial olarak sağlıkta dijital dönüşümü yalnızca kendi kurumumuz için değil, ülkemizin sağlık ekosistemi için değer üreten bir süreç olarak görüyoruz. Patoloji alanında gerçekleştirdiğimiz dijital dönüşümün bugün bilimsel paylaşım platformlarına dönüşmesi bizim için son derece kıymetli. Üniversiteler, mühendisler ve hekimlerle birlikte geliştireceğimiz ortak projelerin hem bilimsel üretime hem de hastalarımıza sunulan sağlık hizmetinin kalitesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Prof. Dr. İlknur Türkmen: "Dijital patoloji güçlü bir ekosistem gerektiriyor"

Memorial Patoloji Kurucu Hekimi ve Koordinatörü Prof. Dr. İlknur Türkmen, dijital dönüşümün yalnızca teknoloji yatırımıyla sınırlı olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Dijital patoloji; yazılım, donanım, veri yönetimi, yapay zeka ve klinik deneyimin aynı çatı altında buluştuğu çok disiplinli bir alan. Ayrıca YZ algoritmalarının günlük rutinimize girdiği günümüzde, bu sürecin mühendisler olmadan ilerlemesi mümkün değil. Bu nedenle güçlü bir ekosistem oluşturmak büyük önem taşıyor. Amacımız yalnızca kendi deneyimimizi paylaşmak değil; patologlar, mühendisler, akademisyenler ve sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturarak birlikte öğrenen ve geliştiren sürdürülebilir bir bilimsel yapı oluşturmak. Dijital Patoloji ve Yapay Zeka Toplantıları'nı da bu vizyonun önemli bir adımı olarak görüyoruz."

Bilimsel iş birlikleri büyüyecek

Memorial Sağlık Grubu, dijital patoloji alanındaki yatırımlarını yapay zeka uygulamaları, üniversite iş birlikleri ve Ar-Ge projeleriyle geliştirmeye devam ederken, başlatılan bu bilimsel toplantı serisiyle Türkiye'de dijital patoloji alanında ortak bilgi üretimini destekleyen sürdürülebilir bir platform oluşturmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Memorial, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dijital Patoloji ve Yapay Zeka Toplantıları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti 12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti
Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği ’zam’ oldu Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği 'zam' oldu
Yaşadığı ’çöp ev’de mahsur kaldı Yaşadığı 'çöp ev'de mahsur kaldı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
13:18
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 15:06:57. #7.13#
SON DAKİKA: Dijital Patoloji ve Yapay Zeka Toplantıları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.