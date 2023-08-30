Diş kliniği seçerken nelere dikkat edilmeli? Akvadent Genel Müdürü Ümit Efe'den Haberler.com'a özel açıklamalar - Son Dakika

Diş kliniği seçerken nelere dikkat edilmeli? Akvadent Genel Müdürü Ümit Efe'den Haberler.com'a özel açıklamalar

Diş kliniği seçerken nelere dikkat edilmeli? Akvadent Genel Müdürü Ümit Efe\'den Haberler.com\'a özel açıklamalar
Son Güncelleme: 30.08.2023 17:34

Akvadent Genel Müdürü Ümit Efe, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Sektöre nasıl başladığını anlatan Efe, diş kliniği seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Efe, diş klinikleri araştırılırken sorgulama yapılmasının altını çizerek, "'Akreditasyonları var mı?', 'yetki belgeleri var mı?', 'ruhsatları var mı?', 'gerçek bir klinik midir?' gibi soruların yanıt bulması gerekiyor." dedi.

Akvadent Genel Müdürü Ümit Efe, diş kliniği seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatarak, "'Akreditasyonları var mı?', 'yetki belgeleri var mı?', 'ruhsatları var mı?', 'gerçek bir klinik midir?' gibi soruların yanıt bulması gerekiyor. Çünkü bir problem yaşandığında karşılarında bir muhatap maalesef bulamıyorlar. Bununla ilgili çok fazla olumsuz geri dönüşle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

DİŞ KLİNİĞİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Efe, "Diş kliniği seçerken nelere dikkat edilmeli?" sorusuna yanıt verdi.

"CİDDİ MANADA TAKİP EDİLMESİ SORGULANMASI LAZIM"

Ümit Efe, şunları söyledi: "Yurt içinde bunu araştırmak çok daha kolay olabiliyor ama yurt dışından gelen hastaların bunları ciddi manada takip etmesi, sorgulaması lazım. Yani gerekli 'akreditasyonları var mı?', 'yetki belgeleri var mı?', 'ruhsatları var mı?', 'gerçek bir klinik midir?' gibi soruların yanıt bulması gerekiyor.

"ÇOK UCUZA YAPILMIŞ İŞLERDE CİDDİ SIKINTILAR YAŞANIYOR"

Çünkü bir problem yaşandığında karşılarında bir muhatap maalesef bulamıyorlar. Bununla ilgili çok fazla olumsuz geri dönüşle karşılaşıyoruz. Bunun da en önemli nedeni genelde yüzde 80 üzerinde fiyat motivasyonu olabilir yani çok ucuza yapılmış olan işlerde çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bunlara dikkat ettiklerinde genel itibarıyla sorunları ortadan kaldırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Diş estetiği, Diş Sağlığı, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diş kliniği seçerken nelere dikkat edilmeli? Akvadent Genel Müdürü Ümit Efe'den Haberler.com'a özel açıklamalar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diş kliniği seçerken nelere dikkat edilmeli? Akvadent Genel Müdürü Ümit Efe'den Haberler.com'a özel açıklamalar - Son Dakika
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