Diyarbakır Çermik\'te sağlıkçılar obezite yürüyüşü yaptı, Fırat Türken de katıldı

Diyarbakır Çermik'te sağlıkçılar obezite yürüyüşü yaptı, Fırat Türken de katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Çermik'te sağlık çalışanları, obeziteye dikkat çekmek için pankartlarla yürüyüş düzenledi. 'Sağlıklı yaşam ve hareketli gelecek' sloganıyla yapılan etkinliğe İlçe Sağlık Müdürü Fırat Türken de katıldı; düzenli fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sağlık çalışanları obeziteye dikkat çekmek için yürüyüş yaptı.
İlçe merkezinde yapılan yürüyüşte pankartlar taşındı. Yürüyüş etkinliğine İlçe Sağlık Müdürü doktor Fırat Türken de katıldı. "Sağlıklı yaşam ve hareketli gelecek" sloganıyla gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşünü vatandaşlar izlendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, geleceğe en iyi yatırımın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Obeziteye karşı bilinç oluşturmak, sağlıklı beslenmeyi ve günlük düzenli adımları teşvik etmek önemli. Sağlığımızı korumak ve yarınlara daha zinde adımlar atmak için hep birlikte hareket ediyoruz" denildi.
Kaynak: İHA
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