Diyarbakır'da Kalp Krizi Geçiren Kadın Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
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Sağlık

Diyarbakır'da Kalp Krizi Geçiren Kadın Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Kulp'ta kalp krizi geçiren 40 yaşındaki Selma Zümrüt, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

06.03.2025 00:26
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Kalp krizi geçiren kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalp krizi geçiren 40 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

İlçede kalp krizi geçiren Selma Zümrüt (40), Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesine götürüldü. Zümrüt, ileri tetkik ve tedavi için Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. İlçeden ambulans helikopterle alınan Zümrüt, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan Zümrüt, hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da Kalp Krizi Geçiren Kadın Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika

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