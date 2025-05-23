Doç. Dr. Bilge Bayraktar: Anne sütü bebeğin en güçlü kalkanı

Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bilge Bayraktar, "İyileşme Burada Başlar" programında Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Programda, yenidoğan sağlığına dair önemli bilgiler paylaşan Bayraktar, özellikle anne sütü, yoğun bakım uygulamaları ve doğum sonrası yapılan koruyucu aşılar üzerine detaylı açıklamalarda bulundu.

"YENİ DOĞAN ÜNİTESİ OLMADAN DOĞUM RİSKLİ OLABİLİR"

Doğum sonrası bazı hastalıkların görülebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Bayraktar, "Doğum sonrası bebekte bazı hastalıklar meydana gelebilir, o yüzden yeni doğan ünitesi olması gerekiyor" ifadeleriyle bu birimlerin önemini vurguladı. Özellikle 28 haftalık doğan prematüre bebeklerin hayata tutunabilmesi için yoğun bakımda gelişimlerini tamamlamaları gerektiğini söyledi.

"ANNE SÜTÜNÜN BİRÇOK HASTALIĞA VE KANSER TÜRLERİNE KARŞI KORUYUCU ETKİSİ VAR"

İlk 6 ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmenin yeterli olduğunu belirten Bayraktar, "Bebekler için ilk 6 ay anne sütü çok önemli ve yeterlidir" dedi. Ayrıca, sütün çocuklukta oluşabilecek enfeksiyonlara ve birçok hastalığa karşı koruyucu etkiler taşıdığını belirtti. "Anne sütünün birçok hastalığa ve kanser türlerine karşı koruyucu etkisi vardır" sözleriyle bu doğal besinin eşsiz yapısını vurguladı.

"KOLOSTRUM: BEBEĞİN İLK AŞISI"

Bayraktar, annenin ilk sütü olan kolostrumun bebek için adeta bir aşı görevi gördüğünü söyledi: "Annenin ilk sütü olan kolostrum, bebek için çok önemlidir; ilk aşısı sayılabilir." Anne sütünü tıbbi tedavilerin tamamlayıcısı olarak da kullandıklarını belirten Bayraktar, "Anne sütünü tedavilerimize destek olarak mutlaka kullanıyoruz" dedi.

"DOĞAN HER BEBEĞE 1 MG K VİTAMİNİ UYGULUYORUZ"

Yeni doğanlara uygulanan aşılar hakkında da bilgi veren Bayraktar, "Doğan her bebeğe 1 mg K vitamini uyguluyoruz" ve "K vitamini aşısını ve hepatit B aşısını doğar doğmaz uyguluyoruz" açıklamalarıyla, bebek sağlığını koruma altına alan ilk müdahaleleri anlattı. Ayrıca annelere emzirme sıklığıyla ilgili de öneride bulunarak, "Bebeklerini mutlaka 2 ya da 3 saatte bir emzirmeleri gerektiğini söylüyoruz" dedi.