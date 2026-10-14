Dr. Babur Mimtaş, Mihalıççık'ta sağlık personeliyle görüşerek çalışmaları inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dr. Babur Mimtaş, Mihalıççık'ta sağlık personeliyle görüşerek çalışmaları inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dr. Babur Mimtaş, Mihalıççık\'ta sağlık personeliyle görüşerek çalışmaları inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halk Sağlığı Başkanı Dr. Babur Mimtaş, Mihalıççık'taki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti. Mimtaş, ilçe hastanesi, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezi ile 112 istasyonunda personelle görüşerek birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerini ele aldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, Mihalıççık ilçesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

Mimtaş, ilçe hastanesi, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret etti.

Birimlerde sunulan sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Mimtaş, aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları ve diğer sağlık personeliyle bir araya geldi.

Görüşmede, birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Mimtaş, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA
MihalıççıkGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder’i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti... Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
18:12
UEFA Gençlik Ligi’nde Fenerbahçe, Aston Villa’ya mağlup
UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup
17:41
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
17:30
İmamoğlu 19 ay sonra ilk kez savunma yaptı İşte sözleri...
İmamoğlu 19 ay sonra ilk kez savunma yaptı! İşte sözleri...
16:49
TRT ekranlarından duyurdu AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan İzmirlilere müjde
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde
16:02
Kolombiya, Tel Aviv’deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs’e taşıdı
Kolombiya, Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs'e taşıdı
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 18:23:39. #7.12#
SON DAKİKA: Dr. Babur Mimtaş, Mihalıççık'ta sağlık personeliyle görüşerek çalışmaları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei