Dr. Enki, yüksek doz vitaminin uyuyan kanser hücrelerini uyandırabileceğini söyledi

Kanser tanısı alan veya kanser tedavisi gören hastaların bağışıklıklarını güçlendirmek amacıyla vitamin, mineral, antioksidan ve bitkisel takviyelere yönelmesinin her zaman fayda sağlamayabileceğini söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Serkan Enki, özellikle yüksek doz ve bilinçsiz takviye kullanımının kanser tedavisinin etkinliğini olumsuz etkileyebileceğini belirterek, vitamin ve takviyelerin hekim önerisi olmadan kullanılmaması gerektiğini kaydetti.

Kanser tedavisi sonrasında bazı kanser hücrelerinin uzun süre sessiz kalabildiğini ve ilerleyen dönemlerde farklı mekanizmaların etkisiyle yeniden aktif hale gelebildiğini söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Enki, bilinçsiz kullanılan yüksek doz vitamin ve antioksidan takviyelerinin olması muhtemel etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Uzm. Dr. Enki, "Hastalar bazen vitaminleri tamamen zararsız ve ne kadar yüksek dozda alınırsa o kadar faydalı ürünler olarak görebiliyor. Oysa kanser biyolojisi son derece karmaşık bir süreçtir. Tedavi sonrasında sessiz durumda bulunan kanser hücrelerinin yeniden aktifleşmesi birçok farklı faktörün etkisiyle gerçekleşebilir. Bu nedenle 'uyuyan kanser hücrelerini uyandırabilecek' olması muhtemel etkileri göz ardı ederek bilinçsiz şekilde yüksek doz vitamin ve antioksidan kullanmak doğru değildir" şeklinde konuştu.

"Eksiklik varsa yerine koymak farklı, gereksiz takviye kullanmak farklı"

Kanser hastalarında vitamin ve mineral desteğinin gerekli durumlarda kullanılabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Enki, önemli olanın kişinin gerçek ihtiyacının belirlenmesi olduğunu belirterek, "Kan tahlillerinde tespit edilen bir vitamin veya mineral eksikliğini, hekimin önerdiği doz ve sürede yerine koymak farklıdır. Herhangi bir eksiklik olmadığı halde yüksek doz vitamin veya antioksidan kullanmak ise tamamen farklı bir durumdur. Hastalarımız 'bağışıklığım güçlensin' düşüncesiyle kendi kendilerine ürün kullanmak yerine, gerçekten ihtiyaçları olup olmadığını hekimleriyle değerlendirmeli" diye konuştu.

"Kanser tedavisi sırasında kullanılan her takviye hekime bildirilmeli"

Özellikle kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi veya hedefe yönelik tedavi alan hastaların kullandıkları vitamin, mineral, bitkisel ürün ve diğer takviyeleri hekimlerine bildirmeleri gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Enki, tedavi sürecinde kullanılan tüm ürünlerin hekimle paylaşılmasının önemine dikkat çekerek, "Kanser tedavisinde yalnızca tümörün tedavi edilmesi değil, tedavinin güvenli ve etkin şekilde uygulanması da amaçlanıyor. Vitaminler, mineraller ve bitkisel ürünler 'nasıl olsa doğal' düşüncesiyle değerlendirilmemeli. Bilinçsiz kullanılan hiçbir takviye masum kabul edilmemeli. Özellikle yüksek doz antioksidan ve vitamin kullanımı, kanser tedavisi gören hastalarda mutlaka hekim kontrolünde olmalı" ifadelerine yer verdi.

Kanser tedavisinin kişiye özel olduğunu belirten Uzm. Dr. Enki, bir hasta için uygun olan bir takviyenin başka bir hasta için uygun olmayabileceğini belirterek, vitamin ve takviye kullanımına başlamadan önce mutlaka hekime danışılması gerektiğini de sözlerine ekledi.