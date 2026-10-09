Dr Radha Modgil, 1974'te tanımlanan duygusal tükenmişliğe çözüm yollarını anlattı - Son Dakika
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Dr Radha Modgil, 1974'te tanımlanan duygusal tükenmişliğe çözüm yollarını anlattı

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Dr Radha Modgil, 1974\'te tanımlanan duygusal tükenmişliğe çözüm yollarını anlattı
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Dr Radha Modgil duygusal tükenmişliği telefonun biten piline benzetiyor ve duygusal pilin düzenli doldurulmasını öneriyor. 1974'te Herbert Freudenberger'in tanımladığı durumun maddi sıkıntı, ilişki sorunları veya sınav stresiyle ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Kaygılı, tedirgin, stresli ve tükenmiş mi hissediyorsunuz?Eskiden zor gelmeyen işler, üstünüze mi gelmeye başladı?Ev hayatının yükümlülükleri çok fazla ve bunun sonu hiç gelmeyecekmiş gibi mi geliyor?Böyle hissediyorsanız, ruhsal çöküntü yaşamaya yakın olabilirsiniz. Ama korkmayın. Birçok kişi ruhsal olarak böyle dönemlerden geçiyor. Dr Radha Modgil duygusal tükenmişliği fark etmenize ve üstesinden gelmenize yardımcı olacak bazı tavsiyeler veriyor. Duygusal tükenmişlik nedir?

Duygusal çöküntü/tükenmişlik terimi ilk kez 1974 yılında Almanya doğumlu Amerikalı psikolog Herbert Freudenberger tarafından kullanıldı.Freudenberger bu terimi, kişinin mesleki yaşamının neden olduğu, "kendini kanıtlama zorunluluğu" da dahil birçok farklı aşaması olan "ruhsal ve fiziksel yorgunluk" olarak tanımladı.Dr Radha Modgil ise bugünlerde ise duygusal çöküntüyü "Hayatın zorluklarıyla baş edemeyecekmişiz hissi yaratan, çok fazla ve uzun süren stres durumu" olarak tanımladığımızı söylüyor.Dr Modgil'e göre bu stres faktörleri sadece mesleki yaşamdan değil, hayatın herhangi bir alanından kaynaklanabilir.Duygusal tükenmişlik nasıl hissettirir?Dr Modgil duygusal tükenmişliği, telefon pilinin şarjının bitmesine benzetiyor.Yani hayat sizi çok yormuş ve şarjınız bitmek üzereymiş gibi hissedebilirsiniz.Belki de normalde hayatın zorluklarıyla ve stresle kolay baş eden birisiniz ama şu anda bunda zorlanıyorsunuz.Dr Mogdil, bunun, duygu pillerinizden birinin şarjının bitmek üzere olduğunun işareti olabileceğini söylüyor."Şöyle düşünün; işe ve eve ayırdığınız ayrı pilleriniz var. Biri tükenmek üzereyken diğerinin şarjı hala doluysa, muhtemelen devam edecek gücü kendinizde bulursunuz. Ama ikisinin birden şarjı bitmek üzere ve yedek enerji kaynağınız da yoksa, o zaman sorunlar baş gösterebilir.""Duygusal pilimiz dikkat ister. Aynı telefonu şarj ettiğiniz gibi, kendinize şunu sormalısınız: Kendimi nasıl şarj edebilirim?"

Nedenleri neler?Dr Modgil hayatınızdaki büyük değişiklik ya da olayların, duygusal çöküntüye neden olabileceğini söylüyor.Maddi sıkıntılar, ilişki sorunları, hatta ev değiştirme, işten çıkarılma ya da sınav stresi bunlara örnek olabilir.Peki kendimizi duygusal çöküntüden ve tükenmekten nasıl alıkoyabiliriz?Duygusal tükenmişliği önleyebilmek için için bazı öneriler:

Dr Radha Modgil bu önerilerle birlikte, günlük olarak "duygusal pilimizi doldurmaya" öncelik vermemizin, ruh sağlığımız üzerinde çok olumlu etkileri olabileceğini söylüyor.Bu makale BBC Ideas'tan alınmıştır.

Kaynak: BBC
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