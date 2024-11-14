Dünya Diyabet Günü\'nde Bilgilendirme Etkinliği

Sağlık

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında stant kuruldu.

Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Yıldız ile İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim Üyeleri Prof. Dr. Aysen Akalın, Prof. Dr. Göknur Yorulmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Toygar Kalkan'ın da katıldığı etkinlikte, standı ziyaret edenlere diyabet hakkında bilgiler verildi.

Stantta hasta ve hasta yakınlarına, Tip 2 diyabetin yaygınlığı, nedenleri ve sonuçları, iklim değişikliğinin diyabetik hastalar üzerine etkileri ve Dünya Diyabet Günü'nün önemine dair bilgiler aktarıldı.