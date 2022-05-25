Dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Dr. Gürsoy'dan hekim ve gençlere: "Avrupa eskisi gibi değil, Türkiye'nin değerini bilin"

ORDU - Dünyaca Ünlü Kalp Cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu'na yaptığı ziyarette, Avrupa'nın artık eskisi gibi olmadığını ifade ederek, "Avrupa'da bazı şeyler değişti, ortam değişti. Türkiye'de zaten tıp eğitimi her zaman Avrupa'dan daha iyiydi" dedi.

Kalp cerrahisi alanında yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren ve Avrupa'da 10 yıl önce ilk yapay kalp naklini gerçekleştiren, kadın cerrah olarak tarihe geçen Dr. Dilek Gürsoy, Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ile beraber Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, kalp cerrahisi alanında ülkeyi Avrupa'da başarıyla temsil eden bir ismi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. Dr. Dilek Gürsoy, ziyarette yaptığı açıklamada Türk hekimlerinin eğitimlerinin ne kadar kaliteli olduğunu bildiğini ifade ederek, "Türkiye'den bize de öğrenci olarak çok gelen var. Eğitimin kalitesi bu gelen öğrencilerden fark ediliyor. Burada Başhekimimizle tanıştım, kadın cerrahlarımızla tanıştım, tıp alanında ne kadar ileride olduğunuzu gördüm. Biz Avrupa'da kalp cerrahisi alanında bu kadar ileride değiliz" diye konuştu.

"Türkiye'nin kıymetini bilin"

Hekimler ve gençlerin Türkiye'nin değerini iyi bilmeleri gerektiğine değinen Dr. Gürsoy, "Avrupa'da hiçbir şey artık eskisi gibi değil, bazı şeyler değişti, ortam değişti. Türkiye'de zaten tıp eğitimi her zaman Avrupa'dan daha iyiydi. Burada daha çok pratik çalışılıyor. Bizim Avrupa'da bir kalp cerrahisi ameliyatına girebilmek için yıllarca bekliyoruz. Avrupa'da yeteneğin ve şansın yoksa kimse sizi kimse eğitmeyebiliyor o yüzden hekimlerin ve gençlerin buranın değerini bilmesini isterim. Çünkü cidden burada güzel şartlar altında çalışabiliyorsunuz yani Almanya'da elbette ki güzel ama burası kadar değil. Bence Türkiye sağlık sisteminde Avrupa'ya göre kat kat daha ileride" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, kendisini ziyarete gelen Dr. Dilek Gürsoy'a çiçek takdim ederken, Dr. Gürsoy da Kasapoğlu'na yazdığı kitabı imzalayarak hediye etti.