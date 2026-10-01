Düzce Akçakoca'da Sağlıklı Menopoz Okulu'nda kadınlara menopoz süreci anlatıldı - Son Dakika
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Düzce Akçakoca'da Sağlıklı Menopoz Okulu'nda kadınlara menopoz süreci anlatıldı

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Düzce Akçakoca\'da Sağlıklı Menopoz Okulu\'nda kadınlara menopoz süreci anlatıldı
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Düzce'de Sağlıklı Menopoz Okulu eğitimlerinde Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri kadınlara menopoz, ruh sağlığı, beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgi verdi. Eğitimlere katılmak isteyenler Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezlerine başvurabilir.

Düzce'de kadınların menopoz sürecini daha sağlıklı ve bilinçli geçirmelerine yönelik başlatılan Sağlıklı Menopoz Okulu eğitimleri devam ediyor.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, menopoz sürecine ilişkin doğru bilgilendirme yapılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi amacıyla yürütülen Sağlıklı Menopoz Okulu eğitimleri sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan eğitim programı kapsamında, Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından katılımcılara menopoz dönemi ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verildi. Eğitimlerde; menopoz süreci, menopoz döneminde karşılaşılabilecek sağlık sorunları, ruh sağlığı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite başlıkları ele alındı. Katılımcıların menopoz dönemini daha bilinçli geçirmelerine yönelik öneriler paylaşılırken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi de vurgulandı.

Sağlıklı Menopoz Okulu'na başvuru yapılabilecek

Sağlıklı Menopoz Okulu eğitimleri hakkında bilgi almak ve eğitimlere katılmak isteyen vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezlerine başvurabilecekleri bildirildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, menopoz dönemine ilişkin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılmasının kadın sağlığı açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Kaynak: İHA
AkçakocaMenopozSağlıkDüzceKadınSon Dakika

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