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Düzce'de hastayı ambulansa kadar sırtında taşıyan sağlıkçılar ödüllendirildi - Son Dakika

Düzce'de hastayı ambulansa kadar sırtında taşıyan sağlıkçılar ödüllendirildi

27.01.2022 17:29
Düzce'de hastayı ambulansa kadar sırtında taşıyan sağlıkçılar ödüllendirildi

Düzce Valisi Cevdet Atay, kar nedeniyle ambulansın giremediği köyde 79 yaşındaki hastayı araca kadar sırtında taşıyan sağlık ekibine başarı belgesi verdi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, kar nedeniyle ambulansın giremediği köyde 79 yaşındaki hastayı araca kadar sırtında taşıyan sağlık ekibine başarı belgesi verdi.

Vali Atay, Gümüşova ilçesine bağlı Yıldıztepe köyünde hastaya fedakarca davranış sergileyen 112 Acil Servis personeli Mehmet Çakmak ve ekip arkadaşları Şerife Aksoy ve Esma Çeltik'i makamında ağırladı.

Tebrik ettiği sağlık çalışanlarına başarı dileyen Atay, personele başarı belgesi verdi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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Çeltik, Düzce, 112, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Düzce'de hastayı ambulansa kadar sırtında taşıyan sağlıkçılar ödüllendirildi - Son Dakika
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