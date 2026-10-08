Düzce Gümüşova\'da aşırı şekerin sağlığa etkilerine dikkat çekildi

Gümüşova'da şeker tüketimine dikkat çekilerek sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi ve aşırı şeker tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Gümüşova'da Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Gümüşova İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi. Etkinlik kapsamında aşırı şeker tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.