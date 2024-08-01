EB Hastası Elif Sultan Karabayır'ın Kolundaki Tümör Operasyonla Alındı - Son Dakika
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Sağlık

EB Hastası Elif Sultan Karabayır'ın Kolundaki Tümör Operasyonla Alındı

Halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak bilinen 'epidermolysis bullosa (EB)' hastası Elif Sultan Karabayır'ın kolundaki tümör, Eskişehir Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla alındı. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Abdulkadir Kadir Calavul tarafından yapılan ameliyat sonucunda tümör temizlendi ve yara bacağından alınan deriyle kapatıldı. Karabayır, operasyonu gerçekleştiren doktor ve hastane personeline teşekkür etti.

01.08.2024 13:05
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Halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen "epidermolysis bullosa (EB)" hastası Elif Sultan Karabayır'ın kolundaki tümör, Eskişehir Şehir Hastanesinde operasyonla alındı.

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, sol kolunda tümör oluşan 22 yaşındaki Karabayır, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Abdulkadir Kadir Calavul tarafından muayene edildi.

Tetkiklerin ardından ameliyat edilen Karabayır'ın kolundaki tümör temizlendi, bacağından alınan deriyle yarası kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opr. Dr. Calavul, hastanın İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici aracılığıyla kendisine ulaştığını bildirdi.

Ameliyatla Karabayır'ın kolundaki tümör dokusunu temizlediğini belirten Calavul, "Kolunu kesmeden ameliyatını yapabileceğimi söyledim. Bacağından aldığım dokuyla da yara alanını kapattım. Son durumu iyi, şu an radyoterapi süreci başlayacak. Radyoterapiden sonra taburcu edilecek." bilgisini paylaştı.

Elif Sultan Karabayır da kolunda iyileşmeyen yara nedeniyle daha önce başka hastanede muayene edildiğini aktardı.

Tümörün varlığının, Eskişehir Şehir Hastanesinde kolundan parça alındığında ortaya çıktığını kaydeden Karabayır, "Diğer hastanelerde kolumun alınabileceği ihtimalinin olduğu söylendi, kabul etmedik. Abdulkadir Kadir Calavul hocaya ulaştık, onun sayesinde kolumu temizlediler. Kendimi iyi hissediyorum." ifadesini kullandı.

Karabayır, bu süreçte yanında olan ailesine, Bildirici ve Calavul ile Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur ve hastane personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık EB Hastası Elif Sultan Karabayır'ın Kolundaki Tümör Operasyonla Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: EB Hastası Elif Sultan Karabayır'ın Kolundaki Tümör Operasyonla Alındı - Son Dakika
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