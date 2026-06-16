ECPR Simülasyonu ile Acil Müdahale Eğitimi - Son Dakika
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ECPR Simülasyonu ile Acil Müdahale Eğitimi

ECPR Simülasyonu ile Acil Müdahale Eğitimi
16.06.2026 09:22
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Adnan Menderes Üniversitesi'nde yapılan ECPR simülasyonu, kardiyak arrest müdahalelerini test etti.

Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde gerçekleştirilen "Stay Play ECPR Operasyonel Hazırlık Simülasyonu" kapsamında, hastane dışı kardiyak arrest gelişen bir hastaya olay yerinde ileri yaşam desteği ve ekstrakorporeal kardiyopulmoner resüsitasyon (ECPR) uygulanması senaryosu başarıyla canlandırıldı.

Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı ve Acil Tıp Ana Bilim Dalı ECMO Programı koordinasyonunda gerçekleştirilen simülasyonda, kampüs içerisinde meydana gelen tanıklı bir kardiyak arrest olgusu senaryolaştırıldı. Tatbikat boyunca erken kardiyak arrest tanınması, temel yaşam desteği uygulamaları, otomatik eksternal defibrilatör (OED) kullanımı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile koordinasyon, mobil ECMO ekibinin olay yerine sevki ve olay yerinde ekstrakorporeal dolaşım desteğinin kurulması süreçleri değerlendirildi.

Simülasyonun temel amacı, kardiyak arrest hastalarında zamanın kritik önem taşıdığı durumlarda, seçilmiş hastalarda olay yerinde ECPR uygulamasının operasyonel uygulanabilirliğini değerlendirmek ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek oldu.

Tatbikat kapsamında kampüs güvenlik personeli, sağlık çalışanları, Acil Tıp uzmanları, ECMO ekibi üyeleri ve ilgili destek birimleri koordineli şekilde görev aldı. Senaryo boyunca olayın ilk fark edilmesinden hastanın ECMO desteği altında hastaneye transfer edilmesine kadar geçen tüm süreçler ayrıntılı olarak gözlemlendi ve performans göstergeleri kayıt altına alındı.

Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı tarafından yürütülen çalışma, üniversitenin "Güvenli Kampüs" yaklaşımının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Simülasyon sonuçlarının, kampüs içi acil durum hazırlıklarının geliştirilmesine, hastane dışı kardiyak arrest yönetimine yönelik yenilikçi uygulamaların planlanmasına ve gelecekte yürütülecek bilimsel çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor.

Acil Servis ECMO Programı Direktörü Doç. Dr. Yunus Emre Özlüer, gerçekleştirilen tatbikatın ardından yaptığı değerlendirmede, "Kalbi duran hastalarda hayatta kalımın en önemli belirleyicisi zamandır. Bu simülasyon sayesinde kampüs içi erken müdahale zincirini, mobil ECMO kapasitemizi ve kurumlar arası koordinasyon süreçlerimizi gerçekçi şartlarda değerlendirme fırsatı bulduk. Elde edeceğimiz veriler, gelecekteki operasyonel planlamalarımıza ve bilimsel çalışmalarımıza önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Bülent Kent ise yaptığı değerlendirmede, sağlık alanında bilimsel bilgi ile uygulamayı bir araya getiren bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığını belirterek, "Üniversite olarak yalnızca sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi değil, aynı zamanda toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine öncülük etmeyi de görev kabul ediyoruz. Gerçekçi senaryolarla gerçekleştirilen bu kapsamlı simülasyon, acil sağlık hizmetlerinde kurumlar arası iş birliğinin ve hazırlık düzeyinin geliştirilmesine önemli katkılar sunmuştur. Emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Adnan Menderes, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık ECPR Simülasyonu ile Acil Müdahale Eğitimi - Son Dakika

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