Elif Özmen'in Organ Bağışı Umut Oldu - Son Dakika
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Elif Özmen'in Organ Bağışı Umut Oldu

Elif Özmen\'in Organ Bağışı Umut Oldu
16.07.2026 16:41
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79 yaşındaki Elif Özmen'in bağışlanan organları, organ bekleyen hastalara umut sağladı.

Denizli'de geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden 79 yaşındaki Elif Özmen'in bağışlanan organları, İzmir ve Bursa'da nakil bekleyen hastalara umut oldu.

Denizli'de 10 Temmuz tarihinde beyin kanaması geçiren 79 yaşındaki Elif Özmen, Denizli Devlet Hastanesi Anestezi ve Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen Özmen'in 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından ailesiyle yapılan görüşmeler sonucunda Elif Özmen'in organları bağışlandı. Bunun üzerine İzmir ve Bursa'dan gelen ekipler tarafından 2 böbrek ve karaciğeri alınarak İzmir'de ve Bursa'da organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Organ Bağışı ile Bir İnsanın Canına Can Katabileceğimizi Unutmayalım

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Elif Özmen'in ailesine başsağlığı dileyerek organ bağışında bulundukları ve bu konudaki duyarlılıkları için teşekkür etti. Öztürk, organ bağışının hayati önemine dikkat çekerek, "Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre Türkiye'de 30 binin üstünde hasta organ beklemekte olup her organ bağışı bu hastalara yeni bir hayat olmaktadır. Ne yazık ki organ bulunamadığı için her gün 3 ila 4 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Organ bağışında en önemli eksiklik kadavradan bağış olduğunu görüyoruz. Bakanlığımızın da önemle vurguladığı gibi, organ bağışı candan cana yapılabilecek en değerli armağandır. Yaşama tutunmak için bekleyen hastalarımıza kadavradan yapılan bağışlarla çare olabiliriz. Bu nedenle her bağış, kelimenin tam anlamıyla yeni bir hayat demektir. Bu doğrultuda bütün vatandaşlarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum. Öldükten sonra bir insanın canına can katabileceğimizi düşünerek hayattayken organlarımızı bağışlayabiliriz. Organ bağışı e-devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Ben buradan vefatı sonrası organ bekleyen hastalara umut olan Elif Özmen'e Allah'tan rahmet, bu zor anlarında organ bağışında bulunarak örnek olan yüce gönüllü ve kederli ailesine duyarlılıklarından dolayı şükranlarımı sunuyor, baş sağlığı diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Elif Özmen'in Organ Bağışı Umut Oldu - Son Dakika

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