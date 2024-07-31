Emzirme, Bebeklerin Gelişimi İçin En Önemli Etken

Sağlık

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Tuğut, emzirmenin, bebeğin gelişiminde en önemli etken olduğunu bildirdi.

Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yapan Tuğut, hafta temasının "Farkın kapatılması, herkes için emzirme desteği" olarak belirlendiğini ifade etti.

Tuğut, sağlıklı toplumlar oluşturmak için bebeklerin anne sütü ile beslenmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bireylerin bu konuda eğitim almaları, toplumda bilinç oluşturarak öncü olmaları ile hükümetler, politika yapıcılar, sağlık sistemleri, iş yerleri, topluluklar ve ebeveynlerin emzirme konusunda eşitsizliklerdeki açığı kapatmayı ve başta hassas gruplar olmak üzere herkes için emzirmeyi desteklemeyi amaçlamalıdır. Bunun için kadına ve emzirmeye değer veren politika ve tutumlara, kadın ve emzirme dostu bir sağlık sistemine, kadınların özerkliğine ve her zaman, her yerde emzirme hakkına saygı ve ortam oluşturulmasına, dayanışma ve topluluk desteğine ihtiyaç vardır."