Emzirmenin Anne ve Bebek Sağlığına Faydaları - Son Dakika
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Emzirmenin Anne ve Bebek Sağlığına Faydaları

Emzirmenin Anne ve Bebek Sağlığına Faydaları
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Dr. Turgut, emzirmenin hem anne hem de bebek sağlığı için kritik önem taşıdığını belirtti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan Uzman Dr. Ümran Kılınçdemir Turgut, emzirmenin yalnızca bebek değil, anne sağlığı açısından da önemli katkıları bulunduğunu söyleyerek, "Kısa vadede doğum sonrası hızlı toparlanmayı, eski kiloya dönmeyi ve rahim kasılmalarını destekleyerek doğum sonrası kanama riskini azaltır" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl 1-7 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Dünya Emzirme Haftası kapsamında konuşan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Ümran Kılınçdemir Turgut, anne sütünün hem bebek hem de anne sağlığı açısından taşıdığı önemi anlattı.

Dr. Ümran Kılınçdemir Turgut, emzirmenin kadın doğum ve çocuk sağlığı uzmanları için son derece değerli bir konu olduğunu belirterek, annelerin bu bilinçle emzirmeye yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Turgut, "Bebek yeni doğduğunda hayata adapte olma sürecinde ona yardımcı olmamız gerekiyor ve bu anne sütüyle mümkün oluyor" dedi.

Anne sütünün tarih boyunca "yaşam sıvısı" olarak adlandırıldığını ifade eden Turgut, insanlık tarihinin ilk dönemlerinden bu yana anne sütünün teşvik edildiğini söyledi. Antik Mısır, Yunan ve Roma medeniyetlerinde de anne sütünün değerine dair kayıtlar bulunduğunu belirten Turgut, bebeğin anne sütü alamadığı durumlarda süt anneliğin devreye girdiğini, bu geleneğin Osmanlı döneminde de sürdüğünü, İslam kaynaklarında da emzirmenin öneminin vurgulandığını kaydetti.

Emzirme Haftası'nın ortaya çıkışının ise daha sonraki dönemlerde mama ve emzik üretiminin yaygınlaşmasıyla bağlantılı olduğunu, 19. ve 20. yüzyıllarda formül mamaların piyasaya çıkmasıyla birlikte anne sütünün önceliğini koruması gerektiğine dikkat çekmek amacıyla, 1-7 Ağustos'un dünya sağlık örgütü tarafından emzirme ve farkındalık haftası olarak belirlendiğini söyledi.

İlk 6 ay tek başına yeterli

Bebekler için ilk altı ayda anne sütünün tek başına yeterli olduğunu belirten Turgut, "Anne sütünde bulunan immünoglobulinlerin bağırsak florasını ve mukozasını kapsayan benzersiz bir bağışıklık yapısı oluşturur ve bebeği enfeksiyonlara karşı korur. Anne sütü aynı zamanda bebeğin zeka gelişimini destekler. Ne eksik ne fazla bir besin kaynağı olduğu için obezite gibi olumsuz sonuçlara da yol açmaz. Anne sütü bebek açısından paha biçilemez. Mümkün olduğu takdirde ilk altı ay yalnızca anne sütüyle geçirilmeli" dedi.

Anne sağlığına da kısa ve uzun vadeli katkı sağlıyor

Emzirmenin yalnızca bebek değil, anne sağlığı açısından da önemli katkıları bulunduğunu belirten Dr. Turgut, kısa vadede doğum sonrası hızlı toparlanmayı, eski kiloya dönmeyi ve rahim kasılmalarını destekleyerek doğum sonrası kanama riskini azalttığını, uzun vadede ise özellikle 30 yaş altında emzirme yapan annelerde meme ve yumurtalık kanseri riskinin azaldığını ifade etti.

Emzirme sürecinde en sık karşılaşılan sorunların doğru teknik bilgisi eksikliğinden kaynaklandığını kaydeden Turgut, "Sağlık Bakanlığı gebe okulları aracılığıyla, özellikle gebeliğin son üç ayında emzirme eğitimleri veriyor. Çevresel faktörler de emzirme sürecinde belirleyici olabiliyor. Yeni doğum yapan annelerin 'sütün yetiyor mu, bebek aç mı kalıyor' gibi sorularla karşılaşması anksiyeteye yol açabilir. Anneye, sütünün çocuğuna yeteceğini ve emzirmeye devam ettikçe artacağını söyleyen pozitif söylemlerle destek olunmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Emzirmenin Anne ve Bebek Sağlığına Faydaları - Son Dakika

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