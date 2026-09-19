Erzurum'da anne ve bebek sağlığı sempozyumunda riskli gebelikler tartışıldı - Son Dakika
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Erzurum'da anne ve bebek sağlığı sempozyumunda riskli gebelikler tartışıldı

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Erzurum\'da anne ve bebek sağlığı sempozyumunda riskli gebelikler tartışıldı
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Erzurum Şehir Hastanesi ve SBÜ iş birliğiyle düzenlenen 1. Kadın Doğum Günleri sempozyumunda anne ve bebek sağlığı ve riskli gebelikler ele alındı. Bölgedeki hekim ve araştırma görevlilerinin katıldığı programda gestasyonel diyabet, sezaryen ve postpartum kanama tartışıldı.

Erzurum Şehir Hastanesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Erzurum Tıp Fakültesi iş birliğiyle, anne ve bebek sağlığında güncel bilimsel yaklaşımların ele alındığı "1. Kadın Doğum Günleri: Araştırma Görevlileri Multidisipliner Gebelik Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Sağlık hizmeti sunumu ile akademik birikimi aynı çatıda buluşturan sempozyum; Prof. Dr. Özgür Dağ, Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, Doç. Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Aksoy'un açılış konuşmalarıyla başladı. Burcu Rabia Öncü ve Veysel Bildirici'nin sunuculuğunu üstlendiği bilimsel programa bölgedeki klinisyen hekimler, akademisyenler ve araştırma görevlileri yoğun katılım gösterdi.

Gebelikte riskli durumlar ve güncel yaklaşımlar masaya yatırıldı

Sempozyum süresince, gebelik döneminde karşılaşılan multisistemik rahatsızlıklardan acil müdahale gerektiren vakalara kadar pek çok kritik başlık kapsamlı şekilde ele alındı. Programda öne çıkan sunum konuları şunlar oldu: Gebelikte akut batın vakaları ve acil yaklaşımlar, Gebelik sürecinde gelişen hipertansiyon ve gestasyonel diyabet, Güncel sezaryen oranları, doğum sürecinde anestezi ve analjezi uygulamaları, Sağlıklı ve riskli yenidoğana yaklaşım prensipleri, Doğum sonrası (postpartum) dönemde gelişebilecek kanamalar, psikiyatrik aciller ve mediko-legal süreçler.

Bölge sağlığı için güçlü bir adım

Etkinliğin kapanış bölümünde, bu tür multidisipliner ortaklıkların araştırma görevlilerinin mesleki gelişimlerine doğrudan katkı sağladığı vurgulandı. Sempozyumun, Doğu Anadolu Bölgesi'nde anne ve bebek sağlığı standartlarının daha da yükseltilmesi adına güçlü ve sürdürülebilir bir adım olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA
Şehir HastanesiErzurumEğitimSağlıkBebekSon Dakika

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