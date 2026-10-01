Erzurum İl Sağlık Müdürü Meral, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi\'ni denetledi

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, sağlık hizmetlerinin işleyişini yerinde incelemek amacıyla Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, yürütülen çalışmaları denetlemek ve hizmet süreçlerini değerlendirmek üzere gerçekleştirilen ziyarette İl Sağlık Müdürü Meral'e, kurumun üst düzey yöneticileri eşlik etti.

Ziyaret kapsamında ilk olarak idari birimlerle bir araya gelen Meral, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Erol Tuşik ile kurumsal işleyişe dair bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda merkezin genel durumu, hasta kabul süreçleri ve hizmet kalitesinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar detaylı olarak ele alındı.

Merkez bünyesindeki tüm tıbbi birimleri ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral, görevli sağlık personeli ve hekimlerle görüştü. Sağlık çalışanlarının talep ve önerilerini dinleyen Meral, sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin daima ön planda tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Yetkililerden merkezin ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral'in ziyareti, hizmet etkinliğini artırmaya yönelik yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.