Esenlik Merkezleri Kuruluyor - Son Dakika
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Esenlik Merkezleri Kuruluyor

Esenlik Merkezleri Kuruluyor
04.07.2026 15:20
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Bakan Memişoğlu, kişiye özel sağlık hizmeti sunacak esenlik merkezlerinin kurulacağını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında kurulacak esenlik merkezlerinde, kişiye özel programlarla koruyucu, destekleyici ve rehabilite edici bir hizmet modeli sunulacağını açıkladı.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığını daha hastalanmadan koruma vizyonumuzu adım adım sahaya yansıtıyoruz. Bu doğrultuda titizlikle hazırladığımız Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dünyada sağlık sistemlerinin yönünü sağlık odaklı yaklaşıma çevirdiği bu dönemde; koruyucu tıp ve kişiselleştirilmiş uygulamaları güçlü bir yasal zemine kavuşturarak uluslararası ölçekte örnek, devrim niteliğinde stratejik bir adım attık. Kurulacak esenlik merkezlerimizde, tamamen hekim kontrolünde ve kişiye özel programlarla koruyucu, destekleyici ve rehabilite edici bir hizmet modeli sunacağız. Geleneksel uygulamalardan modern egzersiz programlarına kadar geniş bir yelpazeyi tek çatıda toplayarak hem aziz milletimizin sağlıklı yaş almasını destekleyecek hem de ülkemizin sağlık turizmindeki küresel gücünü pekiştireceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Politika, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Esenlik Merkezleri Kuruluyor - Son Dakika

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