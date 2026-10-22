Eskişehir\'de müftülük personeline beyin ölümü ve organ bağışı eğitimi verildi

Eskişehir'de müftülük personeline beyin ölümü ve organ bağışı eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce organ bağışı farkındalığı için düzenlenen toplantıda müftülük personeline beyin ölümü ve organ bağışı eğitimi verildi. Eğitimde organ bağışının önemi ve naklin hastaların sağlığına kavuşmasındaki rolü ele alındı.
Eskişehir İl Müftülüğü personeline beyin ölümü ve organ bağışı konusunda eğitim verildi.
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve organ nakli sayısını artırmak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Eğitimde, Eskişehir Şehir Hastanesi Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Hemşire Funda Günaydın, müftülük personeline beyin ölümü ve organ bağışı konularında bilgi verdi.
Eğitimde, organ bağışının önemi ve organ naklinin hastaların sağlığına kavuşmasındaki rolü ele alındı.
Kaynak: AA
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