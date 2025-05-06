Eskişehir Şehir Hastane tarafından Hastane Acil Durum Afet Planı kapsamında masa başı ve saha tatbikatları gerçekleştirildi.
Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, gerçekleşen tatbikata hastanenin sivil savunma ve UMKE birimleri, Eskişehir 1. Ana Jet Üstü Komutanlığı 201. Arama Kurtarma Filosu ve Eskişehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla tatbikat yaptı.
Birimler tatbikatı başarıyla tamamladı.
Son Dakika › Sağlık › Eskişehir Hastanesi Afet Tatbikatı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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