Eskişehir Şehir Hastanesinde İşeme Rehabilitasyon Merkezi Kuruldu

Sağlık

Eskişehir Şehir Hastanesinde, idrar kesesi çalışma bozukluğu bulunan ve buna bağlı olarak mesane ve böbrek bozukluğu gelişen hastalara tanı koymak ve tedavi etmek amacıyla İşeme Rehabilitasyon Merkezi kurulduğu bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, çocuk üroloji ve üroloji polikliniklerine başvurarak tanı konan hastaların tedavisi için merkezde işeme testi, idrar kesesi, işeme terapisi, idrar kesesi fonksiyonlarının incelenmesi ve pelvik taban kas rehabiltasyonu işlemleri yapıldığı belirtildi.

Söz konusu birimin pelvik taban kas rehabilitasyonunun yapıldığı tek merkez olarak Eskişehir ve çevre illerden gelen hastalara hizmet verdiği kaydedildi.

Birimde çocuk üroloji, üroloji ve fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimleriyle birlikte 2 üroterapi hemşiresi ve 1 fizyoterapistin hizmet verdiği ifade edildi.