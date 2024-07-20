Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un himayelerinde başlatılan Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi, 196 bin 146 kadınla buluştu - Son Dakika
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Sağlık

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un himayelerinde başlatılan Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi, 196 bin 146 kadınla buluştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy tarafından başlatılan Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi, kentteki 460 bin 812 kadından 196 bin 146'sına ulaştı. Proje kapsamında kanserde erken teşhis, obezite, üreme sağlığı, bağımlılıkla mücadele, organ bağışı, bilinçli ilaç kullanımı ve şiddet gibi konularda bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

20.07.2024 09:39
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un himayelerinde başlatılan Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi, 196 bin 146 kadınla buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kadın nüfusu 460 bin 812 olan kentte Vali Aksoy'un eşi Hülya Aksoy tarafından başlatılan projede 19 Temmuz itibarıyla 196 bin 146 kadına ulaşıldı.

Eskişehir'deki 342 bin 716 kadına ulaşılması planlanan Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nde kanserde erken teşhis, obezite, üreme sağlığı, bağımlılıkla mücadele, organ bağışı, bilinçli ilaç kullanımı şiddet gibi konularda bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un himayelerinde başlatılan Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi, 196 bin 146 kadınla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un himayelerinde başlatılan Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi, 196 bin 146 kadınla buluştu - Son Dakika
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