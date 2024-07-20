Sağlık

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un himayelerinde başlatılan Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi, 196 bin 146 kadınla buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kadın nüfusu 460 bin 812 olan kentte Vali Aksoy'un eşi Hülya Aksoy tarafından başlatılan projede 19 Temmuz itibarıyla 196 bin 146 kadına ulaşıldı.

Eskişehir'deki 342 bin 716 kadına ulaşılması planlanan Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nde kanserde erken teşhis, obezite, üreme sağlığı, bağımlılıkla mücadele, organ bağışı, bilinçli ilaç kullanımı şiddet gibi konularda bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor.