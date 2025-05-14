Evde Diş Tedavisi Hizmeti Başladı

Yaşlı hastalar doktora değil, doktor hastanın evine gidiyor

KONYA - Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'Evde Sağlık Hizmeti' çerçevesinde hastaneye gidemeyen yaşlı ve engelli kişilere sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetiyle Konya'da başvurular tek tek uzman hekim ve ekibi tarafından incelenerek evde tedavi ediliyor. Evde diş tedavisi hizmeti alan kişiler ise memnuniyetlerini ifade etti.

Evde sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye gidemeyen kişilere sunulan ağız ve diş sağlığı hizmeti vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. 444 38 33 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi'ne ağız ve diş problemleriyle ilgili hasta veya yakınları tarafından başvurusu yapılan kişilerin adresine giden ekip, ilk olarak sağlık sorununu belirleyerek evde hareketli protez, protez tamiri, uygun dişlerin çekimi gibi tedaviler gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 1 haftalık süreç boyunca yaşlı ve engelli vatandaşlar evlerinde sağlığına kavuşuyor.

"Hastane ayağımıza geldi"

Anne ve babası evde sağlık hizmeti alan Heybet Bulut, böyle bir hizmet olduğunu bilmediklerini, sonradan öğrendiklerini ve çok memnun kaldıklarını belirterek, "Annemin yürüme sorunu olduğu için hastaneye zor gidip geliyorduk. Ama böyle bir hizmet olduğu için çok memnun kaldık. Tüm diş tedavisi yapıldı. Memnunuz, Allah'ım devletimize zeval vermesin. Önceden gidiyorduk, sıra bulamıyorduk veya uygun doktor bulamıyorduk ama bu şekilde olduğu zaman hazırlıklı olarak onlar eve geliyor, çok rahat oldu. Burada hem çekim oluyor, hem muayenesi hatta röntgeni dahi evde oluyor. Hastane ayağımıza geldi. Yaşlılarımız için gerçekten çok güzel bir uygulama" dedi.

"Böyle bir hizmet bizim için nimet"

Evde sağlık hizmetinden çok memnun olduklarını bu sayede dişlerinin tedavisinin yapldığını anlatan 85 yaşındaki Temir Bulut, "Aradıktan 2 saat sonra geldiler. Benim dişlerimin ağrıdığını söyledim. Çektiler, çektikten sonra da geldiler ölçüleri aldılar. Daha sonra prova yaptılar. Şimdi de geldiler taktılar. Allah razı olsun, böyle bir hizmet bizim için nimet. Yoksa ben ne diş tedavisine gidebilirim ne de diş tedavimi yaptırırdım. Çocuklarım çalışıyor, geldiği zaman oluyor gelemediği zaman oluyor" şeklinde konuştu.

"Hem hastalarımız hem de biz mutlu oluyoruz"

Hastaların evlerine kadar ekibi ile giderek tek tek muayene eden Diş Hekimi Ali Osman Ardıç, "Bizim çok ağır hastalarımız da var, engelli hastalarımız da var, aileleri tarafından tam ilgiyi görememiş yalnız hastalarımız var. Biz bu şekilde hizmet verince gerçekten çok mutlu oluyorlar. Herkes götürüp getiremez. Bazılarının çocukları yanlarında, yakınlarında olmuyor. Bu hastalarımıza ulaşınca biz de gerçekten duygulanıyoruz, duygulu anlar yaşıyoruz. Hem hastalarımız hem de biz mutlu oluyoruz. Hastalarımızın bazılarına kanal tedavisi dahi yapıyoruz. Çekim, dolgu, hareketli protezler gibi tedavilerin hepsini yapıyoruz" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'Evde Sağlık Hizmeti' çerçevesinde Konya'da, 2025 yılının ilk 4 ayı içerisinde eve ve yatağa bağımlı 375 hastaya, 562 ev ziyareti gerçekleştirilerek 492 diş hekimi muayenesi, 71 tam protez, 32 bölümlü protez, 6 protezde kırık veya çatlak bağlı tamir, 3 kroşe ilavesi, 19 diş ilavesi, 75 oklüzal aşındırmalar, 13 düşmüş krom köprü simantasyonu, 82 anestezili diş çekimi, 38 lokal anestezi uygulaması hizmetleri verildiği öğrenildi.