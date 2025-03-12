Fitoterapi Uzmanı Dr. Eraslan: Birçok hastalığın sebebi bağırsak tembelliği

Fitoterapi Uzmanı Dr. Mustafa Eraslan, Haberler.com'da bağırsak sağlığı ve hastalıkların tedavisi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Bağırsakların vücuttaki hastalıklarla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Eraslan, birçok rahatsızlığın bağırsak tembelliğinden kaynaklandığını ifade etti.

"BİRÇOK HASTALIĞIN ANA SEBEBİ BAĞIRSAK TEMBELLİĞİ"

Dr. Mustafa Eraslan, bağırsakların çalışmamasının birçok hastalığa neden olduğunu söyledi. "Eğer bir insanda kalın bağırsak çalışmıyorsa, o mutlaka hastadır" diyen Eraslan, kolon hidroterapi yöntemiyle bağırsakların temizlenebileceğini ifade etti.

"BAĞIRSAKLAR MUTLULUK HORMONUNU ETKİLİYOR"

Serotonin hormonunun büyük oranda bağırsaklarda üretildiğini belirten Eraslan, "Serotonin hormonu yüzde 5 beyinde, yüzde 92 bağırsakta üretiliyor" dedi. Bağırsak sağlığının mutlulukla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Eraslan, "Bağırsak çalışmadığı zaman mutluluk hormonu üretilmez" şeklinde konuştu.

"KRONİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİ MÜMKÜN"

Dr. Eraslan, romatizmal hastalıkların genetik olduğu yönündeki görüşlere katılmadığını belirterek, "Romatizmal bütün hastalıkların tedavisi vardır" dedi. Kronik hastalıkların tedavisinin mümkün olduğunu savunan Eraslan, ömür boyu ilaç kullanımının tedavi değil, semptomları baskılama yöntemi olduğunu söyledi.