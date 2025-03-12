Fitoterapi Uzmanı Dr. Mustafa Eraslan, Haberler.com'da bağırsak sağlığı ve hastalıkların tedavisi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Bağırsakların vücuttaki hastalıklarla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Eraslan, birçok rahatsızlığın bağırsak tembelliğinden kaynaklandığını ifade etti.
Dr. Mustafa Eraslan, bağırsakların çalışmamasının birçok hastalığa neden olduğunu söyledi. "Eğer bir insanda kalın bağırsak çalışmıyorsa, o mutlaka hastadır" diyen Eraslan, kolon hidroterapi yöntemiyle bağırsakların temizlenebileceğini ifade etti.
Serotonin hormonunun büyük oranda bağırsaklarda üretildiğini belirten Eraslan, "Serotonin hormonu yüzde 5 beyinde, yüzde 92 bağırsakta üretiliyor" dedi. Bağırsak sağlığının mutlulukla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Eraslan, "Bağırsak çalışmadığı zaman mutluluk hormonu üretilmez" şeklinde konuştu.
Dr. Eraslan, romatizmal hastalıkların genetik olduğu yönündeki görüşlere katılmadığını belirterek, "Romatizmal bütün hastalıkların tedavisi vardır" dedi. Kronik hastalıkların tedavisinin mümkün olduğunu savunan Eraslan, ömür boyu ilaç kullanımının tedavi değil, semptomları baskılama yöntemi olduğunu söyledi.
Son Dakika › Sağlık › Fitoterapi Uzmanı Dr. Eraslan: Birçok hastalığın sebebi bağırsak tembelliği - Son Dakika
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