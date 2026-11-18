Trabzon'da, "3. Doğu Karadeniz Fizyoterapi Günleri: Mental Sağlık ve Rehabilitasyon Sempozyumu" düzenlendi.

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Zafer Aksungur, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen sempozyumda, derneğin 22 ilde ve 100'den fazla üniversitede temsilciliği bulunduğunu söyledi.

Mesleklerini taklit eden ve çeşitli şekillerde saldıranlarla mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Aksungur, 89 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Aksungur, 28-29 Kasım'da İstanbul'da "1. Uluslararası 10. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi" düzenleyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Güçlü bir derneğimiz olursa, güçlü bir mesleğimiz olur. Bizler burada emanetçiyiz bugün varız, yarın yokuz. Arkadaşlarımla beraber yüzlerce kişiyiz, gönüllü çalışan 500 kişilik ekibimiz var komisyonlarla beraber. Olması gereken kurumsal bir yapıya kavuştuğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olacağız. Bunun için de sizlerin desteğini, özellikle de öğrencilerimizin mezun olduktan sonra derneğinize üye olmasını istiyoruz."

Avrasya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yavuz Özoran da mental sağlığın, fiziksel sağlıkla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Fizyoterapistlerin yalnızca hareketi iyileştiren sağlık profesyonelleri olmadığını belirten Özoran, aynı zamanda insanın yaşam kalitesini ve psikososyal iyilik halini destekleyen önemli sağlık paydaşları arasında yer aldıklarının altını çizdi.

KTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Bünyamin Er ise KTÜ ev sahipliğinde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi ve Türkiye Fizyoterapistler Derneği işbirliğiyle düzenlenen sempozyumun önemine işaret etti, emeği geçenleri kutladı.