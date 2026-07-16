Gebelikte Yüzmenin Faydaları ve Riskleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gebelikte Yüzmenin Faydaları ve Riskleri

Gebelikte Yüzmenin Faydaları ve Riskleri
16.07.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Normal gebeliklerde yüzme güvenli, ancak yüksek riskli durumlarda önerilmez. Belirtilere dikkat!

Normal seyreden gebeliklerde yüzmenin hem anne hem de bebek için güvenli ve faydalı bir egzersiz olduğuna dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Merih Oğur, bazı riskli gebeliklerde ise deniz ve havuzun önerilmediğini söyledi.

Normal seyreden, düşük riskli gebeliklerde denize ve havuza girmenin genel olarak güvenli olduğunu belirten Medical Park Seyhan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Op. Dr. Merih Oğur, "Yüzme gebelik döneminde önerilen en ideal egzersizlerden biridir. Suyun kaldırma kuvveti sayesinde eklemlere binen yük azalır, anne adayının hareket etmesi kolaylaşır ve dolaşım desteklenir" dedi.

Ancak her gebelikte aynı önerinin geçerli olmadığını vurgulayan Op. Dr. Oğur, "Erken doğum tehdidi, plasenta previa, aktif vajinal kanama, su kesesinin açılması, rahim ağzı yetmezliği, kontrolsüz hipertansiyon, preeklampsi, ciddi kalp ve akciğer hastalıkları ile aktif vajinal enfeksiyonu bulunan gebelerde yüzme önerilmeyebilir. Özellikle su kesesi açılmış gebelerde enfeksiyon riski nedeniyle havuz ve deniz kesinlikle önerilmez" diye konuştu.

"Yüzme anne adayına birçok fayda sağlıyor"

Yüzmenin gebelikte yapılabilecek en güvenli aerobik egzersizlerden biri olduğunu ifade eden Op. Dr. Oğur, "Yüzme, bel ve sırt ağrılarını azaltabilir, bacak ödemini hafifletebilir, dolaşımı destekleyebilir ve aşırı kilo alımını önlemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda uyku kalitesini ve ruh halini olumlu etkiler. Yaz aylarında ise suyun serinletici etkisi sayesinde vücut sıcaklığının dengelenmesine katkı sağlayarak, sıcak stresini azaltır" ifadelerini kullandı.

"Havuz sonrası gelişen şikayetleri önemseyin"

Havuz veya deniz sonrasında gelişen vajinal kaşıntı, yanma ya da akıntının ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Oğur, "Bu belirtiler vajinal mantar enfeksiyonu, bakteriyel vajinozis, idrar yolu enfeksiyonu veya klora bağlı tahrişin habercisi olabilir. Özellikle kötü kokulu, sarı ya da yeşil renkli akıntı, yoğun kaşıntı, idrar yaparken yanma, ateş ve alt karın ağrısı gibi belirtiler varsa mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurulmalıdır. Gebelikte kendi kendine ilaç kullanılması doğru değildir" dedi.

"Islak mayo enfeksiyon riskini artırabilir"

Anne adaylarının hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Oğur, "Islak mayo ile uzun süre kalmak mantar enfeksiyonu gelişimini kolaylaştırabilir. Sudan çıktıktan sonra kuru mayo giyilmeli, mümkünse duş alınmalı, pamuklu iç çamaşırı tercih edilmeli, çok dar mayo ve bikini kullanılmamalı, ortak havlu kullanılmamalı ve vajinal duş yapılmamalıdır. Bu basit önlemler enfeksiyon riskini azaltmada oldukça etkilidir" diye konuştu.

"Yüksek riskli gebeliklerde karar kişiye özel verilmeli"

Yüksek riskli gebeliklerde standart bir öneri yapılamayacağını belirten Op. Dr. Oğur, "Rahim ağzı belirgin kısa olanlarda, erken doğum tehdidi bulunanlarda, plasenta previa nedeniyle kanaması olanlarda, su kesesi açılmış gebelerde ve aktif enfeksiyonu bulunan anne adaylarında yüzme önerilmez. Bu hastalarda karar mutlaka gebeliği takip eden kadın doğum uzmanı tarafından verilmelidir" dedi.

"Günün en sıcak saatlerinde güneşe çıkmayın"

Gebelikte vücut ısısının fizyolojik olarak arttığını hatırlatan Oğur, sıcak havaların dehidratasyon, tansiyon düşüklüğü, bayılma, ısı stresi ve rahim kasılmalarında artışa neden olabileceğini söyledi. Anne adaylarına günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında güneşe çıkmamalarını öneren Op. Dr. Oğur, "Bol su tüketilmeli, açık renkli kıyafetler tercih edilmeli, geniş kenarlı şapka kullanılmalı ve gebelikte kullanıma uygun mineral filtreli güneş koruyucular tercih edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Bu belirtiler normal kabul edilmemeli"

Yüzme sonrasında görülebilecek bazı belirtilerin acil değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Oğur, "Vajinal kanama, su gelmesi veya sürekli sıvı sızıntısı, düzenli rahim kasılmaları, şiddetli karın ağrısı, bebeğin hareketlerinde belirgin azalma, ateş, şiddetli baş ağrısı, görme bulanıklığı, nefes darlığı ve kötü kokulu vajinal akıntı erken doğum, enfeksiyon veya gebeliğe bağlı ciddi komplikasyonların habercisi olabilir. Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Sağlık, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gebelikte Yüzmenin Faydaları ve Riskleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

16:39
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:16:07. #7.13#
SON DAKİKA: Gebelikte Yüzmenin Faydaları ve Riskleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.