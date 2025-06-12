Geniz eti alınmazsa çene yapısı bozuluyor

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Faruk Atlı:

"Geniz etinin 3 yaşından sonra halen erimemişse mutlaka alınması gerekiyor: 6 yaş sonrası çene gelişimini bozuyor, üst dişler öne çıkıyor, alt çene geride kalıyor"

KAHRAMANMARAŞ - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Faruk Atlı"Geniz etinin 3 yaşından sonra halen erimemişse mutlaka alınması gerekiyor, 6 yaş sonrası çene gelişimini bozuyor, üst dişler öne çıkıyor, alt çene geride kalıyor"dedi.

Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Faruk Atlı, çocuklarda görülen geniz eti büyümesinin sadece burun tıkanıklığına değil, ilerleyen yaşlarda kalıcı yüz ve çene yapısı bozukluklarına neden olabileceğini söyledi. Uzman Dr. Faruk Atlı, geniz etinin doğuştan her bebekte bulunduğunu ve 3 yaşına kadar kendiliğinden erime ihtimali olduğunu ifade ederek detaylı bilgi verdi.

Dr. Atlı, "Geniz eti normalde kulağı mikroplardan korumak için var. Ancak bulunduğu yer itibariyle burun arkasını tıkayarak çocuklarda ağız açık uyuma, hırıltı, salya akması gibi sorunlara neden oluyor. Ayrıca orta kulakta havalanma sorunlarına da sebep oluyor. Geniz etinin 3 yaşından sonra halen erimemişse mutlaka alınması gerektiğini ifade ediyorum. 6 yaş sonrası çene gelişimini bozuyor. Üst dişler öne çıkıyor, alt çene geride kalıyor. Bu çocuklar ileride hem estetik hem de fonksiyonel problemler yaşıyor. Diş telleriyle düzeltilemeyen durumlar oluşuyor. İleri evrede çene ameliyatı bile gerekebilir"ifadelerini kullandı.

'Burun tıkanıklığı sadece nefes değil, sistem sorunu'

Burun ve boğazın vücudun giriş kapısı olduğunu ve buradaki tıkanıklıkların tüm sistemi etkilediğini vurgulayan Dr. Atlı, "Burnun tıkalı olması sinüsleri, kulakları ve sindirim sistemini bile etkiler. Özellikle çocuklukta bu durum, gelecekte telafisi zor olan hasarlara yol açabilir. Aileleri çocuklarının gece uyku düzenlerini dikkatle gözlemlemeleri konusunda uyarıyoruz. Hırıltı, ağız açık uyuma, sık boğaz enfeksiyonu gibi durumlarda bir KBB uzmanına başvurmaları gerekir"şeklinde konuştu.