Giresun İl Sağlık Müdürü Bulut, kentteki sağlık çalışmalarını değerlendirdi

Giresun Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, kentte sağlık alanında yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi.

Bulut, bir restoranda organize edilen toplantıda, kent merkezindeki hastanelerde geçen yıl bir milyonun üzerinde muayene gerçekleştiğini, bu yılın ilk 5 ayında ise 615 bin 532 vatandaşın muayene olduğunu söyledi.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde geçen yıl 1990 doğum gerçekleştirildiğini dile getiren Bulut, bu yılın ilk 5 ayında ise 821 bebeğin dünyaya geldiğini aktardı.

Bulut, il genelinde 2 Aile Sağlığı, Toplum Sağlığı ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi, 5 hastane, Sağlıklı Hayat Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi olmak üzere 9 yatırımın devam ettiği ifade ederek, proje çalışmaları devam eden 7 yatırımın olduğunu belirtti.

Kentteki Kovid-19 verileriyle ilgili bilgi de veren Bulut, şunları aktardı:

"Vakalarda artışlarımız var, özellikle ayaktan vaka sayıları, test sayılarımızda biraz artış var, yatan hastalarımızda da kısmen artış var ama bu Türkiye genelinde yaşadığımız bir durum. Şu an sağlık hizmet sunumumuzu aksatacak hiçbir durum yok. Bu konuda tedirgin olunmasını istemiyorum. Ama bizim istirhamımız şöyle, bu tarz en ufak şikayeti olanların, öksürük, hapşırık, ses kısıklığı, ateş şikayetleri olan kişinin toplu ortamlarda, yolculuk esnasında maskesini kendisinin, hem toplum sağlığını korumak için hem de yakınlarını korumak için maske takmasını öneriyoruz. Günlük vaka oranlarımız 50 ile 130 arasında değişiyor, serviste toplam 22 yatan hastamız var, bunlardan yoğun bakımda yatan bir hastamız var."