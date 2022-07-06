Giresun İl Sağlık Müdürü Bulut, kentteki sağlık çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun İl Sağlık Müdürü Bulut, kentteki sağlık çalışmalarını değerlendirdi

06.07.2022 14:02
Giresun İl Sağlık Müdürü Bulut, kentteki sağlık çalışmalarını değerlendirdi

Giresun Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, kentte sağlık alanında yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi.

Giresun Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, kentte sağlık alanında yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi.

Bulut, bir restoranda organize edilen toplantıda, kent merkezindeki hastanelerde geçen yıl bir milyonun üzerinde muayene gerçekleştiğini, bu yılın ilk 5 ayında ise 615 bin 532 vatandaşın muayene olduğunu söyledi.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde geçen yıl 1990 doğum gerçekleştirildiğini dile getiren Bulut, bu yılın ilk 5 ayında ise 821 bebeğin dünyaya geldiğini aktardı.

Bulut, il genelinde 2 Aile Sağlığı, Toplum Sağlığı ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi, 5 hastane, Sağlıklı Hayat Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi olmak üzere 9 yatırımın devam ettiği ifade ederek, proje çalışmaları devam eden 7 yatırımın olduğunu belirtti.

Kentteki Kovid-19 verileriyle ilgili bilgi de veren Bulut, şunları aktardı:

"Vakalarda artışlarımız var, özellikle ayaktan vaka sayıları, test sayılarımızda biraz artış var, yatan hastalarımızda da kısmen artış var ama bu Türkiye genelinde yaşadığımız bir durum. Şu an sağlık hizmet sunumumuzu aksatacak hiçbir durum yok. Bu konuda tedirgin olunmasını istemiyorum. Ama bizim istirhamımız şöyle, bu tarz en ufak şikayeti olanların, öksürük, hapşırık, ses kısıklığı, ateş şikayetleri olan kişinin toplu ortamlarda, yolculuk esnasında maskesini kendisinin, hem toplum sağlığını korumak için hem de yakınlarını korumak için maske takmasını öneriyoruz. Günlük vaka oranlarımız 50 ile 130 arasında değişiyor, serviste toplam 22 yatan hastamız var, bunlardan yoğun bakımda yatan bir hastamız var."

YORUMLAR
500
Ticaret borsalarında 361 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü Ticaret borsalarında 361 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü Giresun'da iki kurum arasında 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği' protokolü imzalandı Giresun'da iki kurum arasında 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği' protokolü imzalandı
Kaynak: AA

Muhammet Bulut, Giresun, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Giresun İl Sağlık Müdürü Bulut, kentteki sağlık çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:17 Nisan ayında evlenen oyuncu Selahattin Paşalı baba oldu: Ailemize hoş geldin Pera'm
13:57 Evinde duş alan kadını camdan izlemişti! Tutuklanan o sapığın 7 yıla kadar hapsi istendi
13:55 İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü
13:48 Futbolcular Birliği'nden Türk kulüpleriyle anlaşacak oyunculara şaşırtan uyarı
13:38 Annesini ve 2 kardeşini öldürüp mesaj attı sonra intihar etti: Gelin cenazeyi alın
13:37 Coşkun Sabah uğradığı ihaneti yıllar sonra anlattı: Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı
13:37 Kral Selman'dan Türkiye açıklaması: Ben olduğum sürece yapamayacaklar
13:36 Uyuyan kaplana saldıran köpek, bedelini çok ağır ödedi! Her şey saniyeler içinde olup bitti
13:05 Teröristbaşı Öcalan lehine slogan atılan eylemde polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı
12:41 Dünyaca ünlü tenisçiyi sahaya sütyensiz çıkarmışlardı! Spor tarihine geçen kare yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 14:28:29. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun İl Sağlık Müdürü Bulut, kentteki sağlık çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement