Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı

07.04.2022 11:13
Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı

Konya Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 23 yaşındaki gence göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı.

Konya Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 23 yaşındaki gence göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı.

Karaman'da çiftçilik yapan 23 yaşındaki Hamdi Aksoy, doğuştan sağ kulak kepçesi olmadığı için sosyal hayatında zorluklar yaşamaya başlayınca yaptığı araştırmalar sonucu SÜ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Akdağ'a ulaştı.

Kıkırdak dokusu şekillendirilip, kendi kulak derisiyle kaplandı

Operasyonu gerçekleştiren Akdağ, AA muhabirine, daha önce yaptığı kulak kepçesi ameliyatını duyması üzerine hastasının kendisine ulaştığını söyledi.

Aksoy'un rahatsızlığının "küçük kulak" veya "kulak yokluğu" olarak tanımlanan "mikrotia" olduğunu belirten Akdağ, "Bu çocukların bazen duyma problemi olabiliyor, hastalar bazen duyma sorunu olmadan kulak kepçesi yokluğuyla da karşımıza çıkabiliyor. Bu hastaları duyması ve kulak kepçesiyle genel değerlendirmek gerekiyor." diye konuştu.

Hastaların genellikle 6-7 yaşında kendilerine başvurduğunu anlatan Akdağ, kişinin kaburgasındaki kıkırdak dokusu ve kulak derisinden tek seansta kulak kepçesi yaptıklarını dile getirdi.

Akdağ, Hamdi Aksoy'un vakaların geneline göre ileri bir yaşta kendilerine ulaştığını belirterek, şöyle dedi:

"Estetik anlamda çok gecikmiş değil. 20-30 olsa da fark etmez. Bu hastanın kaburgasından, kişinin hayatını olumsuz etkilemeyecek bir bölgesinden kıkırdak dokusu aldık. Şekillendirdik ve kendi kulak derisiyle kapladık. Bir aylık pansuman sürecinden sonra pansuman da bırakıldı. Hasta normal sosyal hayatına devam ediyor. Hamdi'nin işitme sorunu yoktu. Hamdi de artık maske ve gözlük takabilir, herhangi bir sorunu kalmadı. Diğer kulağı nasılsa sağ kulağı da öyle. Kulağın şekli de değişmeyecek hatta aylar yıllar geçince iki kulak birbirine daha çok benzeyecek. Renk farklılığı olmayacak. Kendi dokusundan yaptığımız için enfeksiyon da olmaz."

Benzer rahatsızlığı olan kişilerin sosyal hayata adaptasyon sıkıntıları ile kendisine ulaştığını anlatan Akdağ, "Bu hastalar genelde saçlarını uzatır, sürekli bere takar. Durumlarını kamufle etmeye çalışır. Okul döneminde de akran baskısıyla çocuklar bize gelmek durumunda kalıyor. Biz de genelde okul öncesi dönemde eğer vücut oranları da uygunsa operasyonu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayaline kavuştu

Hamdi Aksoy da sağ kulak kepçesinin olmamasının sıkıntısını yıllarca çektiğini söyledi.

Akdağ sayesinde hayaline kavuştuğunu belirten Aksoy, "Şu an her şey yolunda, mutluyum. Arkadaşlarım da gördü, tanıdı, 'Çok güzel olmuş, hayırlı olsun.' dediler. Onlar da benimle birlikte mutlu oldu." dedi.

YORUMLAR
500
'Sakal ve bıyık ekimi erkeklerin en sık tercih ettiği estetik uygulaması' 'Sakal ve bıyık ekimi erkeklerin en sık tercih ettiği estetik uygulaması' Hareketli yaşam ve egzersiz kanser riskini azaltıyor Hareketli yaşam ve egzersiz kanser riskini azaltıyor

Konya Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Estetik, Akdağ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
12:02 İznik Gölü'nde dikkat çeken görüntü: Su seviyesi 14 santim düştü! DSİ'den açıklama: Tedbirleri aldık
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:32 Yengesinin elini ve ağzını koli bandıyla bantlayıp, bayıltana kadar dövdü: Altın bileziklerini çalıp kaçtı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:13 Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:09:54. #1.11#
SON DAKİKA: Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement