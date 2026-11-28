Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazan Nalcı Savaş, kış aylarında artış gösteren solunum yolu enfeksiyonlarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle zatürre (pnömoni), pnömokok ve RSV enfeksiyonlarının risk gruplarında ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Savaş, erken teşhis ve aşılanmanın önemine dikkat çekti.

Soğuyan havalarla birlikte insanların kapalı ortamlarda daha çok zaman geçirmesi, solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını kolaylaştırıyor. Grip ve soğuk algınlığı biçiminde başlayan kimi enfeksiyonlar, bilhassa risk grubundaki kişilerde daha ağır tablolara dönüşebiliyor. Uzmanlar, öksürüğün uzun sürmesi ve nefes darlığı gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazan Nalcı Savaş, zatürrenin (pnömoni) akciğerlerin bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalar nedeniyle enfeksiyona uğraması sonucu geliştiğini belirterek hastalığın belirtilerine ilişkin bilgi verdi. Savaş, " Pnömoni; ateş, üşüme, titreme, halsizlik, eklem ağrısı, öksürük, sarı-yeşil renkli veya bazen kanlı balgam ve göğüs ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu şikayetlerin bir veya birkaçı görülebilir. Özellikle belirtilerin uzaması veya giderek şiddetlenmesi durumunda hastalığın basit bir soğuk algınlığı olarak değerlendirilmemesi gerekir" dedi.

Dr. Savaş, kış aylarında yalnızca grip virüsünün değil, zatürreye yol açabilen pnömokok bakterisinin ve özellikle alt solunum yollarını etkileyen RSV'nin de ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, bazı kişilerde hafif geçen enfeksiyonların risk gruplarında ağır sonuçlara neden olabileceğini ifade etti. Savaş, özellikle 65 yaş üstü bireylerin, bebeklerin, sigara kullananların, kalp hastalığı, diyabet, astım ve KOAH gibi kronik rahatsızlıkları bulunanların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Bunun yanı sıra kortizon ve bazı romatizmal hastalık ilaçları gibi bağışıklık sistemini baskılayan tedavileri kullanan kişilerin de enfeksiyonlara karşı daha savunmasız olabileceğini vurguladı.

Üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlayıp uzun süre devam eden şikayetlerin dikkate alınması gerektiğini belirten Savaş, özellikle şiddetli öksürüğe hırıltı, göğüste baskı ve nefes almakta zorlanmanın eşlik ettiği durumlarda göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini ifade etti. Dr. Nazan Nalcı Savaş, solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadelede hastalığın tedavi edilmesi kadar oluşmasının önlenmesinin de önemli olduğunu belirterek aşılanmanın koruyucu sağlık açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Savaş, pnömokok ve RSV aşılarının özellikle risk grubundaki bireylerde enfeksiyonların ağır seyretmesi ve ciddi komplikasyonlara yol açması riskini azaltmaya yardımcı olduğunu belirtti; aşıların kişinin yaşına, sağlık durumuna ve risk faktörlerine göre hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aşılanmanın yanı sıra günlük yaşamda alınabilecek önlemlerin de hastalıklardan korunmada etkili olduğunu ifade eden Savaş, düzenli el yıkama, dengeli beslenme, kaliteli uyku ve sigara, elektronik sigara ve nargile kullanımından uzak durulmasının önemine dikkat çekti. Ona göre alkol tüketiminden kaçınmak ve hastalık belirtileri ortaya çıktığında sağlık kuruluşlarına zamanında başvurmak da koruyucu yaklaşımın bir parçasıydı.

Dr. Nazan Nalcı Savaş, vatandaşlara özellikle kış aylarında solunum yolu şikayetlerini hafife almamaları çağrısında bulundu. Erken değerlendirmenin ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilmesinde önemli olduğunu da hatırlattı.