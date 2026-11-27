Gölpazarı'nda göreve başlayan Uzman Dr. Berkay Kabataş hasta kabulüne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gölpazarı'nda göreve başlayan Uzman Dr. Berkay Kabataş, İç Hastalıkları Polikliniğinde hasta kabulüne başladı. İlçede uzun süredir duyulan uzman doktor ihtiyacının karşılanması memnuniyetle karşılandı; rapor ve ilaç işlemlerindeki aksaklıkların giderileceği belirtildi.
Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı (Dahiliye) Polikliniğine atanan Uzman Dr. Berkay Kabataş, hasta kabulüne başladı.
Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne yeni doktor atamaları sürüyor. Bu çerçevede hastanenin İç Hastalıkları Uzmanı (Dahiliye) Polikliniğine atanan Uzman Dr. Berkay Kabataş hasta kabulüne başladı. İlçede uzun süredir gereksinim duyulan uzman doktor ataması, vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Özellikle uzman doktorun bulunmadığı dönemlerde bazı sağlık raporlarının alınması ve ilaç işlemlerinin yürütülmesi konusunda yaşanan sıkıntılar, bu atamayla birlikte önemli ölçüde giderilecek.
Öte yandan eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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