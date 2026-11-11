Gördes\'e dahiliye uzmanı olarak atanan Dr. Mehmet Şahin hasta kabulüne başladı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde doğup büyüyen ve kariyerine aynı ilçede pratisyen hekim olarak başlayan Uzm. Dr. Mehmet Şahin, uzmanlık eğitimini tamamlayarak memleketine dahiliye uzmanı olarak atandı.

Gördes Devlet Hastanesi İç Hastalıkları (Dahiliye) polikliniğinde hasta kabulüne başlayan Uzm. Dr. Mehmet Şahin'in göreve başlaması ilçede memnuniyetle karşılandı. 2021 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Gördes Devlet Hastanesi acil servisinde 2 ay pratisyen hekim olarak görev yapan Şahin, Manisa Celal Bayar Üniversitesindeki uzmanlık eğitimini başarıyla tamamladı. Eğitiminin ardından ilk görev yerlerinden biri olan memleketi Gördes'e bu kez uzman hekim olarak atanan Şahin, hasta kabulüne başladı.

Memleketine hizmet edecek olmaktan duyduğu gururu dile getiren Uzm. Dr. Mehmet Şahin, "Memleketim olan Gördes Devlet Hastanesinde geçtiğimiz yıllarda acil polikliniğinde pratisyen hekim olarak 2 ay kadar görev yapmıştım. Ardından uzmanlık eğitimi için Manisa Celal Bayar Üniversitesinde iç hastalıkları alanında eğitimimi tamamladım. Şu an memleketim olan Gördes ilçesine uzman olarak atandığım için çok mutluyum" dedi.

1997 Gördes doğumlu olan ve ilk ile ortaöğrenimini memleketinde tamamlayan Uzm. Dr. Mehmet Şahin'in bekar olduğu ve iyi derecede İngilizce bildiği öğrenildi.