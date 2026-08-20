Görme Sorununu Kornea Nakliyle Aşan Uğur İlter - Son Dakika
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Görme Sorununu Kornea Nakliyle Aşan Uğur İlter

Görme Sorununu Kornea Nakliyle Aşan Uğur İlter
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Ankara'da kornea nakli sonrası net görebilen Uğur İlter, günlük hayatında zorlukları aştı.

Ankara'da yaşayan 52 yaşındaki Uğur İlter, görme sorunları nedeniyle başvurduğu Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan kornea nakliyle yeniden net görmeye başladı.

Kornea nakliyle görme yetisini yeniden kazanarak sağlığına kavuşan İlter, AA muhabirine, herhangi bir sağlık problemi olmadığını ancak zamanla gözleriyle ilgili sorunlar yaşamaya başladığını anlattı.

İlter, Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde kornea kaynaklı görme zayıflığının tespit edildiğini ve nakil yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Nakil öncesinde kitap okumakta, bilgisayar kullanmakta ve işleriyle ilgili ekranları takip etmekte zorlandığını ifade eden İlter, "Günlük hayatımda eşimle, çocuklarla bazı detayları fark etmede zorluk yaşadığımı ameliyat sonrasında fark ettim." dedi.

İlter, geçen yıl her iki gözüne de kornea nakli yapıldığını belirterek, "Ameliyatın ardından gözüm açıldıktan sonra dedim ki 'Ben görmüyormuşum.' O derecede farkı anladım. Her iki gözümle de uzağı rahatlıkla görebiliyorum. En ince ayrıntıları ayırt edebiliyorum. Yazıları, ekranları okuyabiliyorum. Günlük hayatımı zora sokan detaylar ortadan kalkmış oldu. Tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Bir korneadan iki hastaya nakil yapılabiliyor"

Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Özlem Evren Kemer, kornea nakline ilişkin bilgi verdi.

Korneanın bir doku olduğunun altını çizen Kemer, "Hastalarda şöyle bir korku ve algı oluyor. Bütün göz küresi mi değişecek? ya da gözümün rengi mi değişecek? Gözün önündeki şeffaf tabaka, kornea dediğimiz tabakanın değişikliği olduğunu söylemek lazım. Bir saatin camı gibi eğer saat işliyor ve sadece camı bozuksa biz bu camı değiştirerek arka planda sistemin işlemesine katkıda bulunuyoruz. Kornea nakli bu." diye konuştu.

Kornea nakillerinde kadavradan elde edilen dokuların kullanıldığını belirten Kemer, şunları kaydetti:

"Biz bu dokunun bölümlerini ayırarak bir korneadan iki hastaya nakil yapabiliyoruz. Göz enfeksiyonlarında ciddi kornea yaralanmalarında eğer hasar korneanın bütün katmanlarını etkiliyorsa bütün korneayı naklediyoruz. Hangi katmanda problem var ve görmeyi azaltıyorsa biz o katmanı naklediyoruz. Bütün dünyada son teknoloji bu, bizim ülkemizde de bu şekilde. Ülkemiz kornea nakli konusunda son derece başarılı."

Kornea hastalıklarının kalıtsal olabileceğine dikkati çeken Kemer, ailesinde kornea hastalığı bulunan kişilere düzenli göz muayenelerini yaptırmalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA

Kornea Nakli, Hastane, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Görme Sorununu Kornea Nakliyle Aşan Uğur İlter - Son Dakika

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