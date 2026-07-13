Güneş Gözlükleri Hakkında Önemli Uyarı! - Son Dakika
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Güneş Gözlükleri Hakkında Önemli Uyarı!

Güneş Gözlükleri Hakkında Önemli Uyarı!
13.07.2026 14:33
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Uzmanlar, UV400 koruması olmayan güneş gözlüklerinin ciddi göz hastalıklarına davetiye çıkardığını belirtti.

DÜZCE (İHA) – Göz hastalıkları uzmanı, yaz aylarında artan güneş ışınlarının göz sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu belirterek, UV400 koruması bulunmayan güneş gözlüklerinin faydadan çok zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Yaz aylarında etkisini artıran güneş ışınları, yalnızca cilt sağlığını değil göz sağlığını da tehdit ediyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Kübra Erdoğan, özellikle UV koruması bulunmayan güneş gözlüklerinin ciddi göz hastalıklarına zemin hazırlayabileceğini belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

"Güneş ışınları sandığımızdan daha fazla zarar verebilir"

Güneş ışınlarının gözlerde kısa ve uzun vadede ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade eden Kübra Erdoğan, "Güneş ışınları gözlerimize sandığımızdan daha fazla zarar verebilir. Güneş ışınlarına kısa süreli maruziyetlerde gözlerde rahatsızlık hissi, ışık hassasiyeti ya da kızarıklık görülebilir. Daha uzun süreli maruziyetlerde ise kornea tabakasında tahriş ya da hasar, katarakt oluşumu, konjonktiva hastalıklarında artış, halk arasında sarı nokta olarak bilinen hastalıkta artış, retina hastalıklarında artış ya da göz kapağı cilt kanserlerinde artış görülebilir" dedi.

"UV400 ibaresi mutlaka bulunmalı"

Güneş gözlüğü alırken ilk dikkat edilmesi gereken unsurun UV koruması olduğunun altını çizen Erdoğan, vatandaşların güvenilir optik mağazalarını tercih etmeleri gerektiğini belirtti. Erdoğan, "Güneş gözlüklerinde UV400 ibaresinin olmasını istiyoruz. Mutlaka güvenilir optik mağazalarından temin edilmesi ve sertifikasının bulunması gerekiyor. Güneş gözlükleri kesinlikle aksesuar olarak değil, tıbbi ekipman olarak görülmelidir" diye konuştu.

"Kalitesiz gözlük hiç gözlük kullanmamaktan daha fazla zarar verir"

UV filtresi bulunmayan gözlüklerin göz sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu da ifade eden Dr. Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Kötü ya da UV filtresi olmayan gözlük kullanmak, hiç gözlük kullanmamaktan daha fazla zarar verir. Bu gözlüklerdeki koyu renkli camlar göz bebeklerinin büyümesine ve zararlı güneş ışınlarının gözlere daha fazla ulaşmasına sebep olur. Bu camların optik kalitesi de düşüktür. Gözde bozukluklara yol açabilir ve gün sonunda baş ağrısı, göz yorgunluğu ya da bulanık görme şikayetlerine neden olabilir. Bu nedenle güneş gözlüğü tercih ederken model veya renkten daha ziyade optik dereceli UV filtresinin olması çok daha önemlidir." - DÜZCE

Kaynak: İHA

Hastane, Sağlık, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Güneş Gözlükleri Hakkında Önemli Uyarı! - Son Dakika

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