Güneş Koruyucu Kullanımında Dikkat - Son Dakika
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Güneş Koruyucu Kullanımında Dikkat

30.06.2026 11:02
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Güneş koruyucuların düzenli uygulanması cilt sağlığı için hayati öneme sahip. Dr. Subaşı uyardı.

Günlük hayatta yapılan bazı basit hataların cilt sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği uyarısında bulunan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hatice Parlak Subaşı, "Güneş koruyucular tek uygulama ile gün boyu etkisini sürdüren ürünler değildir. Özellikle açık havada uzun süre vakit geçirildiğinde güneş kreminin 2-3 saatte bir yenilenmesi gerekmektedir" dedi.

Yaz aylarında güneş ışınlarının etkisinin artmasıyla birlikte güneş yanıkları, cilt lekeleri, mantar enfeksiyonları ve güneş alerjileri gibi dermatolojik sorunlar da daha sık görülüyor. Güneşten korunmanın yalnızca güneşli günlerde gerekli olduğu düşüncesinin yanlış olduğunu vurgulayan Subaşı, "Ultraviyole ışınlarının önemli bir bölümü bulutlardan geçebilir. Özellikle leke oluşumuna yatkın kişilerde bulutlu havalarda da güneş koruyucu kullanımı ihmal edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

"Güneş koruyucu sadece plaj için değildir"

Günlük yaşamda da önemli miktarda ultraviyole ışınına maruz kalındığını belirten Dr. Subaşı, "Araç kullanırken, yürüyüş yaparken ya da açık havada vakit geçirirken de cilt güneş ışınlarından etkilenir. Bu nedenle güneşten korunma alışkanlığı yalnızca deniz veya havuzla sınırlı olmamalıdır" şeklinde konuştu.

"Kulaklar ve el sırtları en çok unutulan bölgeler"

Yazın en sık yapılan hatanın güneş koruyucuyu gün içinde yenilememek olduğunu belirten Subaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güneş koruyucuların terleme, yüzme ve havluyla kurulanma sonrasında etkisi azalır. Açık havada uzun süre kalınıyorsa güneş koruyucu 2-3 saatte bir mutlaka yeniden uygulanmalıdır. Bunun yanı sıra koruyucular önerilen miktarın daha altında kullanıldığında da SPF değeri düşer. Bu nedenle yüksek faktörlü bir ürün kullanıyor olmak tek başına yeterli değildir. Ürünün doğru miktarda uygulanması gerekir."

Güneş kremi uygulanırken kulaklar, boyun, dudaklar ve el sırtlarının çoğu zaman unutulduğunu belirten Dr. Subaşı, "Oysa kronik güneş hasarı, lekeler ve deri kanserleri yalnızca yüz bölgesinde değil, bu alanlarda da görülebilmektedir" dedi.

"Bronzlaşmak sağlıklı değil, cildin savunma mekanizmasıdır"

Güneş yanıklarının hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hatice Parlak Subaşı, "Güneş yanıkları sadece geçici kızarıklık oluşturmaz. Özellikle çocukluk döneminde tekrarlayan güneş yanıkları ilerleyen yaşlarda melanom başta olmak üzere deri kanseri riskini artırmaktadır. Bronzlaşma ise sağlıklı bir görünüm değil, cildin ultraviyole ışınlarına karşı geliştirdiği savunma mekanizmasıdır" diye belirtti.

"Son kullanma tarihi geçmiş ürünler koruyuculuğunu kaybedebilir"

Yaz boyunca kullanılan güneş koruyucuların uygun şartlarda saklanmasının önemine dikkat çeken Subaşı, "Yüksek sıcaklıkta bekleyen veya son kullanma tarihi geçen ürünler etkinliklerini kaybedebilir. Bu nedenle geçen yıldan kalan güneş kremleri kullanılmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Subaşı, yaz aylarında güneşten doğru korunmanın, cildi düzenli temizleyip nemlendirmenin ve dermatolojik işlemler sonrasında güneşten kaçınmanın uzun vadede hem cilt yaşlanmasını hem de birçok deri hastalığını önlemede önemli rol oynadığını sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güzellik, Subaşı, Sağlık, Güneş, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Güneş Koruyucu Kullanımında Dikkat - Son Dakika

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