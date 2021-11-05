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Günlük aktiviteler omuz çıkığına neden olabilir - Son Dakika

Günlük aktiviteler omuz çıkığına neden olabilir

05.11.2021 13:50
Günlük aktiviteler omuz çıkığına neden olabilir

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Jotyar Ali, tekrarlayan omuz çıkığı tanı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Jotyar Ali, tekrarlayan omuz çıkığı tanı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Op. Dr. Ali, " Omuz eklemi humerus başı (kol kemiği) ve glenoid (kürek kemiğinin eklem kısmı) arasındaki eklemdir. Bu eklemi omuz bağları ve eklem kapsülü sarar. Omuz çıkığı bu eklemin bütünlüğünün bozulmasına denir. Omuz eklemi en geniş hareket aralığına izin veren eklemlerden biridir. Buna bağlı olarak çıkma sıklığı en yüksek olan eklemdir. Omuz çıkığı genellikle büyük travmalar sonucu oluşuyorken, bazı hastalarda günlük aktiviteler sırasında da gelişebilir. Omuz çıkıklarının çoğu öne doğru çıkıklardır ki bu çıkıklar kolun açık pozisyondayken dışa doğru dönmeye neden olan travmalara bağlı gelişmektedir" dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Jotyar Ali, omuz çıkığı ancak omuzu saran yumuşak dokuların (bağlar ve kapsül) aşırı esnemesi veya yırtılması ve/veya glenoid ve humerus başında kırık oluşması ile olur. Bu durum çıkıkların tekrarlamasına sebep olabilir. Buna tekrarlanan omuz çıkığı denir. İlk çıkık sonrası tekrar çıkık oluşma riski birkaç faktöre bağlıdır. Yirmi yaş altı çıkıklarda tekrarlama sıklığı yüzde 80 civarındayken kırk yaş üstü ilk çıkık sonrası tekrar çıkık oluşma riski yüzde 20'lere kadar düşmektedir" diye konuştu.

EN YAYGIN GÖRÜLEN BULGULARI GENELLİKLE OMUZ AĞRISI VE YERİNDEN ÇIKMA KORKUSU

Spor alışkanlıkları, çıkık sırasında oluşan kemik defekti ve bağların yırtılması da omuzun tekrar çıkma riskini belirleyen faktörlerden Op. Dr. Ali, "Tekrarlanan omuz çıkığının genelde 3 nedeni vardır. Glenoidi saran bağ dokusunun yırtılması. Buna Bankart lezyonu denilir. Bankart lezyonu sonrası tekrar çıkık veya güvensizlik hissine neden olur ve tedavi gerekmektedir. Bir diğer neden ise humerus başında veya glenoid kenarında kemik defekti oluşması. Genelde ilk çıkık sırasında gelişir ve eklem temas yüzeyini küçülterek eklemi istikrarsız hale getirir. Daha nadir olarak da kas koordinasyon bozukluğu neden olan polio, epilepsi gibi durumlarda da istemsiz kasılmalara bağlı olarak da tekrarlanan omuz çıkığı görülebilir. Tekrarlanan omuz çıkığında en yaygın görülen bulguları genellikle omuz ağrısı, tekrarlanan omuz çıkıkları ve sürekli omuzda gevşeklik, atlama hissi ve yerinden çıkma korkusudur" ifadelerini kullandı.


Günlük aktiviteler omuz çıkığına neden olabilir

Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Günlük aktiviteler omuz çıkığına neden olabilir - Son Dakika


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