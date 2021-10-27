Adet döneminde öksürük , nefes darlığı ve göğüs ağrısı varsa aman dikkat! - Son Dakika

Bu şikayetlerin Menstural pnömotoraksı işaret ettiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özkan Demirhan mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini ifade etti.

Adet öncesi ve adet döneminde bazı solunum şikayetleri görülmesi durumunda Menstural Pnömotoraks'tan şüphe edilmesi gerektiğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan," Endometriozis Rahim içini kaplayan endometrial dokunun rahim dışında bulunması durumuna denir. Göğüs kafesi içinde endometrial dokunun bulunmasına Torasik Endometriozis Sendromu (TES) denir. Bunun nedenlerinden en önemlisinin de mensturasyonun geriye doğru kaçarak endometrial dokunun karın boşluğuna geçişi ve oradan göğüs boşluğuna geçmesidir." Dedi.

Adetten 3 gün önce veya 3 sonra oluşan belirtilere dikkat!

Genç kadınlarda belirti verdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özkan Demirhan," Torasik Endometirozis Sendromunu adetten 3 gün önce veya 3 gün sonra tipik göğüs ağrısı, omuz ağrısı, nefes darlığı, öksürük, balgamdan kan gelmesi gibi şikayetler ile kendini gösterir. Eşlik eden pnömotoraks genellikle sağ taraftadır ve periyodik olarak tekrarlar." Şeklinde konuştu. Tanı aşamasına da değinen Demirhan PA Akciğer grafisi, akciğer tomografisi (BT) ve Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG)ve bronkoskopi yöntemlerini kullandıklarını belirtti.

"Mutlaka tedavi edilmeli."

Menstural pnömotoraksın (Katamenial Pnömotoraks) mutlaka tedavi edilmesi gereken hastalık olduğunu belirten Demirhan, medikal tedavi planlamasının Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları tarafından yapıldığını cerrahi tedavinin ise göğüs cerrahları tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Özkan Demirhan cerrahi yöntemlerle ilgili bilgi vererek, "Hasta TES ile ilgili semptomlarla başvurduğunda, hem torasik hem de pelvik bölgeyi tedavi etmek için multidisipliner bir cerrahitedavi planı yapılmalı. Bu yaklaşım, bir jinekolojik cerrah tarafından yapılan laparoskopi ile endometriozise aşina olan bir göğüs cerrahı tarafından yapılan torakoskopi (VATS) işlemi eş zamanlı yapılmalıdır." Dedi.