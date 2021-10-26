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Son dakika haber: Polis helikopteriyle sevk edilen bebek kurtarılamadı - Son Dakika

Son dakika haber: Polis helikopteriyle sevk edilen bebek kurtarılamadı

26.10.2021 11:25

Son dakika haber... Polis helikopteriyle sevk edilen bebek kurtarılamadı Van'ın Başkale ilçesinde polis helikopteriyle il merkezine sevk edilen bebek kurtarılamadı.

Polis helikopteriyle sevk edilen bebek kurtarılamadı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde polis helikopteriyle il merkezine sevk edilen bebek kurtarılamadı.

İlçede yaşayan Bişenk Öztunç isimli kadın, akşam saatlerinde Başkale Devlet Hastanesinde doğum yaparak bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Doğumun hemen ardından yapılan ilk kontrolde kalbi duran ve solunum yetmezliği tespit edilen bebeğin il merkezine sevkine karar verildi. Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Merkezi görevlilerinin sevk için helikopter talep etmesi üzerine, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın talimatıyla Havacılık Şube Müdürlüğü pistinden polis helikopteri havalandı.

Hastaneden alınarak helikopterle söz konusu piste getirilen bebek, burada hazır bekletilen ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika haber: Polis helikopteriyle sevk edilen bebek kurtarılamadı
Son dakika haber: Polis helikopteriyle sevk edilen bebek kurtarılamadı
Son dakika haber: Polis helikopteriyle sevk edilen bebek kurtarılamadı
Son dakika haber: Polis helikopteriyle sevk edilen bebek kurtarılamadı

Başkale, Doğum, Polis, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber: Polis helikopteriyle sevk edilen bebek kurtarılamadı - Son Dakika


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