Son dakika haberi | Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca...
13.10.2021 22:10
Son dakika haberi... Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum.
Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum."
Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Son dakika haberi | Bakan Koca: '(Kovid-19 aşısı) Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca... - Son Dakika
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