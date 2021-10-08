İdrar yapamama şikayetiyle hastaneye başvuran kişiden 450 gram prostat çıktı - Son Dakika

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Konya'da idrar yapamama şikayetiyle hastaneye başvuran kişiden 450 gram prostat alındı.

76 yaşındaki Ramazan Güzel, yaklaşık 16 yıl önce sık sık tuvalete gitme, daha sonra da idrarını yapamadığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayenelerin ardından prostatı büyüdüğü tespit edilen Güzel'e ilaç tedavisi uygulandı. İlaç tedavisine rağmen 16 yılda 450 grama ulaşan prostat, açık ameliyatla alındı.

Operasyonu gerçekleştiren Farabi Hastanesi Üroloji Uzmanı Operatör Dr. Akın Yoldaş, hastanın kendilerine idrar yapamama şikayetiyle müracaat ettiğini söyledi. Yapılan tetkikleri sonucu hastanın büyük bir prostatı olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Yoldaş, "Hastamızın prostatı çok büyük olduğu için açık ameliyat yaptık. Hastadan 450 gram prostat çıktı. Normalde bu tür ameliyatlarda hastalardan 20-25 gram civarında bir prostat alınır. Bu hastamızın prostatı anormal bir büyüklüğe sahipti. Sağlığı gayet yerinde kısa bir süre içerisinde de taburcu edeceğiz." diye konuştu.

16 yıl sonra prostattan kurtuldu

Başarılı bir operasyonun ardından sağlığına kavuşan Ramazan Güzel de kullandığı ilaçlardan netice alamadığını, prostatının da bu süre zarfında büyümeye devam ettiğini anlattı. Hastalığından dolayı günlük yaşantısında zorlandığını dile getiren Güzel, şöyle devam etti:

"Bu rahatsızlığı yaklaşık 16 senedir çekiyorum. Özellikle idrar yapmakta çok zorlanıyordum. Hastaneye geldiğimde doktorlar bana acil ameliyat olmam gerektiğini, prostatımın çok büyük olduğunu söylediler. Ameliyatın ardından çok rahatladım. İnşallah sonuna kadar rahat ederim."